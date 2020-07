Ve vládě to vře, Hamáček se opřel do Vojtěcha kvůli chytré karanténě

Jan Hamáček se ostře opřel do svého kolegy ministra zdravotnictví Vojtěcha kvůli chytré karanténě. Ta podle něj nefunguje od chvíle, kdy přešla z armády pod ministerstvo zdravotnictví.

Denně přibývá kolem dvou set nakažených, tedy podobně jako na jaře. Ministerstvo zdravotnictví proto zavádí preventivní celoplošná opatření. Od zítřka například klesne počet povolených účastníku na vnitřních akcích na 500 lidí. Představit chce ministerstvo také semafor podobný tomu pro zahraničí.

"Bude obsahovat stupně pohotovosti z hlediska šíření dané nemoci. Budou to tři semaforové stupně, zelená červená, oranžová. Na základě tohoto semaforu budou vždy aplikována opatření," vyjádřil se Adam Vojtěch (za ANO).

"Teď je to vše na krajských hygienách, dochází k takovým absurditám. Podle toho co se říká ve veřejných kruzích, tak to stoprocentně nefunguje," rozčílil se Jan Hamáček (ČSSD).

A zatímco Hamáček Vojtěchovi vyčítá nefungující chytrou karanténu, Vojtěch útočí problémem s volbami. Kvůli karanténě by se jich na podzim nemusely zúčastnit tisíce lidí.

"Když pan Hamáček kritizuje chytrou karanténu, tak se ho stejně mohu ptá, kdy připravil korespondenční hlasování," ohradil se Vojtěch proti Hamáčkovi.

Podle Jana Hamáčka je ale všechno připraveno. V úterý podle něj proběhne setkání zástupců politických stran k tomuto tématu, kde představí řešení.

Spor mezi Hamáčkem a vládními kolegy z ANO, ale nastal i poté, kdy veřejnost vyzval, aby nosila roušky, na což mu premiér Andrej Babiš řekl, aby se do těchto věcí lidově řečeno nemontoval.

Mezi koaličními partnery to není první hádka kvůli koronaviru. V březnu si na sociální síti Hamáček s Vojtěchem vyjasňovali, kdo měl zajistit respirátory a další ochranné pomůcky.