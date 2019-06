Ve vodě i v jídle, do těla se dostávají plasty. Kreditku sníme za týden

Dobrovolně plasty bezpochyby pojídat nikdo z nás nebude. Ročně jich přesto podle vědecké studie pro Světový fond na ochranu přírody spořádáme přes čtvrt kilogramu. Nejčastěji se do nás dostávají potravou, některé ale i vdechujeme.

"Člověk používá plasty každodenně, a jejich používání sebou nese postupné opotřebovávání a únik plastových mikročástic do životního prostředí," upozorňuje mikrobiolog Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem Josef Trögl.

Každý týden sníme, vypijeme a vdechneme tolik plastu, že by se z něj dala vyrobit kreditní karta. A nic zdravého to podle odborníků rozhodně není. Dlouhodobý vliv ale teprve zkoumají.

"V těle se mohou uvolňovat a působit v extrémním případě třeba rakovinu. Mikročástice mohou způsobovat drobné mechanické poranění v žaludku nebo ve střevech," upozornil Trögl.

"My víme, že to má zásadní vliv na mořské organismy a to až tím, že to může fyzicky narušit trávicí trakt. Plastová mikrovlákna mohou prostupovat do tkání krevním řečištěm," varuje Jan Freidinger z Greenpeace.

Velká plastová petlahev váží přibližně 40 gramů. To je takové množství plastu, které podle studie sníme během pouhých dvou měsíců. Odborníci navíc očekávají, že v příštích letech bude množství zkonzumovaného plastu ještě stoupat.