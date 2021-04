Ve Zlíně vzniká nové velkokapacitní očkovací centrum

Koncem dubna by mělo nové velkokapacitní očkovací centrum nahradit současná místa, jejichž očkovací kapacity se blíží maximu. To se bude nacházet přímo u sportovní haly. Podle zdejší nemocnice, která má nad centrem dohled, se během dne začal navážet materiál a byla zahájena stavba příček, které budou oddělovat jednotlivá očkovací místa. Vakcinace by tam měla začít 26. dubna, do té doby budou registrovaní zájemci chodit do areálu Baťovy nemocnice.