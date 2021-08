Večerní splněné přání. Lidé kvůli netradiční podívané spali pod širákem

Perseidy padají k Zemi rychlostí 59 kilometrů za vteřinu, zářit začínají 120 kilometrů nad zemí a nakonec se vypaří. Aby je mohli pozorovat, sešli se lidé například na louce hvězdárny v Ondřejově u Prahy.

Zájem o mimořádnou podívanou byl veliký. "Já se těším na planety," říkala malá holčička. "Vzala jsem si brýle, a dokonce je vyčistila. Musím vidět," podotýká starší paní, která sledovala Perseidy.

Na louce ondřejovské hvězdárny se sešlo odhadem 300 lidí, někteří jsou ochotni i přespat. "Laicky, co se tady dá očekávat, je tzv. jasná Perseida, říká se tomu Polid, to když potom prosvítí tou oblohou, to i uslyšíme," sdělil astronom Pavel Suchan.



Včerejší noc byla pro sledování padajících meteorů ideální i díky tomu, že Měsíc byl ve fázi úzkého srpku a oblohu svým svitem nerušil. Podle meteorologů poslední Perseidy zazáří na obloze 24. srpna.