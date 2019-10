Večírek skončil bitkou a shozením z terasy. Údajným rváčům hrozí 10 let

Až deset let ve vězení mohou strávit dva cizinci, kteří na začátku týdne ve Zlíně podle policie brutálně zbili po večírku jiného muže a nakonec ho shodili z terasy. Oběť skončila vážně zraněná v nemocnici.

"Incident se odehrál v pondělí kolem čtvrté hodiny ranní ve Zlíně na vstupní terase u domu. V domku pořádal šestatřicetiletý cizinec, který bydlí v jednom z pokojů, večírek na rozloučenou, jelikož měl druhý den odcestovat do své rodné země. Na večírek přizvali jeho známí další muže, které pořádně nikdo neznal," popsala policejní mluvčí Lenka Javorková.

Když zmíněná "tajemná" dvojice odjížděla z párty pryč, došlo ke konfliktu mezi nimi a pořadatelem večírku. "Nejprve ho bili pěstmi do obličeje a poté ho úmyslně strčili z terasy, až přepadl přes zábradlí a z téměř čtyřmetrové výšky spadl na zem na udusanou hlínu. Do ležícího muže pak ještě několikrát kopli a z místa odjeli," doplnila Javorková.

Záchranku spolubydlící zraněnému muži přivolali až po několika hodinách - před pondělním polednem. Muž skončil v nemocnici na traumatologickém oddělení s několika zlomeninami, pohmožděninami a tržnými ranami, takže se o rvačku začali zajímat kriminalisté. Pátrání po rváčích jim komplikovalo to, že o nich neměli skoro žádné informace. Přesto slavili druhý den odpoledne úspěch.

"Kriminalisté oba muže - cizince ve věku 19 a 32 let - obvinili z těžkého ublížení na zdraví spáchaného ve formě spolupachatelství. Vyšetřovatel podal ve středu státnímu zástupci podnět na návrh na vzetí do vazby, který soud akceptoval," uzavřela policejní mluvčí. Oběma hrozí až deset let za mřížemi.