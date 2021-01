Zákeřný mutující koronavirus: Vědci už vědí, kde a jakým způsobem vznikl

Vědcům se podařilo vysledovat původ nového zmutovaného kmene koronaviru. Podle nich vznikl v září na jihovýchodě Anglie ve městě Canterbury. Nová varianta viru se pak rozšířila do celé Británie. Právě kvůli tomu následně premiér Boris Johnson uvrhl zemi do dalšího lockdownu, píše Mirror.



Británie se obávala, že zmutovaný kmen by mohl rychle proniknout do zahraničí. Což se nakonec i stalo. Vědci předpokládají, že nová varianta by mohla být až o 70 % infekčnější než ta původní. Vývojáři vakcín se nicméně dušují, že by vakcíny měly být účinné i proti této mutaci viru.



Novou mutaci potvrdila i Světová zdravotnická organizace. První vzorek této varianty vědci objevili loni 20. září. Odborníci se domnívají, že nový kmen mohl vzniknout dlouhodobým mutováním uvnitř "potlačené imunity" člověka. To znamená, že mutace mohla vzniknout například u člověka s AIDS či rakovinou.



První velké ohnisko této mutace vědci objevili v hrabství Kent na jihovýchodě Anglie. Odtud se vir rozšířil do Londýna. Právě rychlost nárůstu případů způsobených novou koronavirovou variantou byla hlavním důvodem pro přísnější omezení, která Británie v posledních týdnech zavedla.

Nový kmen koronaviru zastavil veškerou dopravu z Velké Británie. Podívejte se na reportáž TV Nova: