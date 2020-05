Vědci objevili nejstarší kresbu v ČR. Tisíce turistů si ničeho nevšimly

Archeologové objevili nejstarší kresbu v Česku. Byla vytvořena před 7000 lety a nachází se v Hlavním dómu Kateřinské jeskyně v Moravském krasu. Dosavadní rekord držela kresba statá 6200 let také z této jeskyně.

Nejstarší kresbu objevili vědci náhodou. Nejde o žádné zvíře nebo jiný objekt, ale černé čáry na mohutném kameni, kterému se pro jeho vrásčitost přezdívá Mozek. Podle archeologů zřejmě lidé před 7000 lety kámen tímto způsobem dotvořili zřejmě z náboženských důvodů.

"Mohl být pro tehdejší lidi svatyní, jakýmsi duchovním místem, tedy přímým spojením našeho světa se světem duchů či předků," popsal archeolog Martin Golec z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL), která se na objevu podílela.

Podle Golce se v Kateřinské jeskyni nachází více kreseb. Některé se datují až do období pravěku, kdy mohl Hlavní dóm sloužit právě jako svatyně, jiné do 18. století, kdy lidé do stěn vyrývali svá jména. Z této jeskyně pocházela také kresba, která držela rekord až dosud, vytvořená před 6200 lety.

Právě proto, že před rokem učinili tento objev, se archeologové z UPOL spolu s Petrem Zajíčkem ze Správy jeskyní rozhodli nechat prozkoumat další obrazce. Tým Iva Světlíka z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd k tomu vyuřil radiouhlíkovou metodu C14.

"Barvivo bylo vyrobeno z popela, tedy ze spáleného dřeva. Zůstaly v něm organické vzorky, u nichž šlo určit věk. U čar z Mozku se to podařilo až napotřetí," doplnil Golec. U dotvořeného kamene, který ležel až na konci hlavního sálu jeskyně, zřejmě probíhaly duchovní obřady.

Kámen s přezdívkou Mozek už před 100 lety vyfotil archeolog Karel Absolon, objevitel Věstonické Venuše. Na jeho snímcích ale čáry nejsou vidět.

"Je vskutku kuriózní, že Absolonovy fotky kamene skončily (...) bez většího zájmu v archivu Moravského zemského muzea v Brně. Za uplynulá desetiletí tak kolem balvanu prošly doslova statisíce turistů z celého světa," uvedl Golec.