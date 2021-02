Vědci objevili novou mutaci. Mohla by se šířit ještě rychleji než ty předchozí

V americkém New Yorku dva vědecké týmy nezávisle na sobě oznámily, že odhalily znepokojivou novou variantu koronaviru. Nese v sobě mutaci, která umožňuje se vyhýbat imunitní reakci těla. Panují také obavy z toho, že se může stát dominantní variantou viru, neboť se rychle šíří.

V New Yorku, ale i jinde na severovýchodě USA vědci objevili variantu, kterou pojmenovali B.1.526. Jedna z mutací, kterou obsahuje, se podobá té, která byla odhalená v jihoafrické variantě koronaviru. Zdá se, že se do určité míry dokáže vyhnout imunitní reakci těla, která vzniká například po aplikaci vakcíny.

Podle CNN se jedná o nejnovější objevenou variantu ve Spojených státech a ve vzorcích se začíná vyskytovat čím dál častěji. "Zaznamenali jsme stálý nárůst míry detekce od konce prosince do poloviny února. Za poslední týdny nastal alarmující nárůst na 12,7 %," píše se v zatím nezveřejněné zprávě Kolumbijské univerzity v New Yorku.

Odborníci upozorňují, že viry mutují neustále, nejedná se o nic neobvyklého. Většina mutací se objeví a pak také zmizí. Někdy se ovšem uchytí a pak se dál šíří, v takovém případě se o nich mluví jako o variantách. A ani jejich vznik není neobvyklý. Některé varianty ale mají vlastnosti, které vyvolávají znepokojení. Například jsou schopné se rychleji šířit, anebo jsou odolnější vůči léčbě či vakcíně.

Z toho důvodu patří nová varianta objevená v New Yorku mezi ty, které vědcům nedají spát. Mutace, kterou obsahuje, dává viru schopnost se vyhnout imunitní reakci a protilátkám. "Tato nová varianta v posledních několika týdnech znepokojivě narůstá v populaci pacientů. Naše obavy spočívají v tom, že by mohla předběhnout jiné kmeny koronaviru, včetně britské a jihoafrické varianty," uvedli vědci.

"Zatím však nemáme dostatek dat, abychom toto tvrzení potvrdili," dodali. Pokud by se jejich obavy naplnily, mohlo by to znamenat, že časem bude "newyorkská" varianta dominantní.

Česko mezitím čelí prvním případům jihoafrické varianty. Ta by podle odborníků mohla způsobit zahlcení nemocnic. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: