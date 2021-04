Vědci pracují na přelomové vakcíně proti chřipce, inspirují se covidem

Vědci z Dukeovy univerzity pracují na vakcíně proti chřipce, která by měla využívat stejné technologie jako očkovací látka proti covidu-19. Očkovat by se tak mohlo jen jednou za několik let.

Technologie vakcín od společností Moderna a Pfizer/BioNTech, které slouží k očkování proti onemocnění covid-19, by mohly být využity k tvorbě nové očkovací látky proti chřipce. Zmíněné vakcíny využívají molekulu mRNA. Ta působí tak, že připraví tělo na to, aby se samo bránilo proti infekci.

Vědci už na přelomové vakcíně pracují. Technologie mRNA by navíc mohla změnit to, jak často se musí člověk proti klasické chřipce očkovat. V budoucnu by se tak místo každoročního očkování, mohlo očkovat pouze jednou za pět let, informuje Daily Mail.

"Právě jsme dokončili výrobu mRNA vakcíny, která by měla mít vysokou relativitu napříč všemi kmeny, což je předpokladem, že půjde o univerzální vakcínu proti chřipce,“ uvedl ředitel vakcinačního institutu Dukeovy univerzity Barton Haynes.



Univerzita v současné době pracuje také na prototypu vakcíny proti HIV. Očkovací látka momentálně prochází klinickými testy. Vývoj obou vakcín by mohl v budoucnu výrazně změnit boj proti nemocem obecně.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.

Hrozí, že se drahé léky proti covidu nestihnout spotřebovat. Podívejte se na reportáž televize Nova: