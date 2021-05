Vědci připevnili GPS na žraloka. Když ukázala, kam se zatoulal, byli v šoku

Když australští vědci téměř dvoumetrovému žraloku bělavému nasadili GPS, nečekali, že po několika měsících budou sledovat, jak se toulá po univerzitním areálu ve městě Wollongong nedaleko Sydney. Samozřejmě nepředpokládali, že by žralok opravdu navštívil univerzitu, bylo ale pro ně záhadou, co se se zařízením stalo.

Hon na GPS trval několik dní. Mezitím ukazovala, že žralok navštívil knihovnu i vysokoškolskou kolej. Jeho tajemná cesta skončila v pátek odpoledne, kdy bylo konečně sledovací zařízení lokalizováno. A nebylo příliš velkým překvapením, že žralok jej na sobě už neměl.

Jak informovali vědci na svém instagramu, našel ho na pláži muž jménem Zoran při venčení psa a uklízení odpadků. "Věděl, že je to něco důležitého, tak si to nechal, ale nebyl si tak úplně jistý, co s tím dělat," napsali.

Situaci nakonec zachránil výzkumník Robert Gorkin, který prozkoumával areál univerzity a ptal se, koho mohl, dokud nenarazil ve správný čas na tu správnou osobu. Do hledání se dokonce zapojilo vedení univerzity, které poslalo studentům žijícím na koleji zprávu, aby zařízení vrátili, pokud jej mají.

Nyní už mají vědci zařízení zpátky. Žraloka už sice dál sledovat nemohou, výzkum ale marný rozhodně nebyl. Podle australského zpravodajského webu news.com.au byl žralok sledován po dobu 120 dní. Posléze žralok sledovací zařízení ztratil a moře jej vyplavilo na břeh.

"Člověk, který ho našel, neudělal nic špatného, ale máme velký zájem o to ho získat zpět, protože obsahuje zásadní informace o žralokovi, jako jsou místa, kde byl, hloubka, v níž plaval a chování při krmení," uvedla během pátrání profesorka Natalie Moltschaniwskyj.