Vědci vyvinuli novou barvu. Může pomoci v boji s globálním oteplováním

Vědci vyvinuli novou barvu, která je nejbělejší bílou. Dokáže odrazit až 98 % slunečního záření a ochladit povrchy až o 4,5 stupně Celsia. Díky těmto vlastnostem by mohla být řešením klimatické krize a pomoci v boji s globálním oteplováním.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že bílá barva je pouze jedna, není tomu tak. Vědci z americké Purdueovy univerzity světu představili zcela novou bílou barvu, která je nejbělejší ze všech. Označována je jako ultra bílá barva. Vyvíjeli ji s cílem co nejvíce ochladit budovy a řešit tak klimatickou krizi, informoval britský deník The Guardian.

Nová barva je natolik bílá, že odráží až 98 % slunečního záření a povrch předmětů s tímto odstínem je tak chladnější než jeho okolí. Testy potvrdily, že dokáže snížit teplotu povrchu až o 4,5 stupně Celsia oproti okolní teplotě, a to i za silného slunečního záření.

V současnosti se používají na střešní materiály odstíny bílé, které dokáží odrazit 80 až 90 % slunečního světla. To na ochlazení povrchu pod teplotu okolí nestačí. Nová barva tuto vlastnost má, takže její využívání povede k omezení klimatizace a snížení emisí uhlíku.

"Barva může pomoci v boji proti globálnímu oteplování tím, že pomůže ochladit Zemi," pochvaluje si ultra bílou profesor Xiulin Ruan. "Barva dokáže odrazit maximální množství slunečního světa zpět do vesmíru," dodal.

Podle Ruana nepředstavuje pro lidský zrak žádné riziko. "Vypadá prostě jako jasně bílá barva, trochu bělejší než sníh," říká. Jako pigment je v barvě použit síran barnatý, nikoliv běžně používaný oxid titaničitý. Na trhu by podle vědců mohla být k dostání za rok až dva.





