Vědci vyvinuli speciální sprej proti covidu-19. Chrání až 48 hodin

Koronavirus se po celém světě stále šíří a odborníci se snaží přijít se spolehlivou vakcínou. Vědci z birminghamské univerzity nyní vyvinuli nosní sprej, který by mohl být účinnou ochranou proti šíření covidu-19. Přípravek by navíc po aplikaci mohl člověka chránit až na osmačtyřicet hodin.

"Vědci vytvořili sprej pomocí dvou hlavních chemických látek, které jsou schváleny regulačními orgány ve Velké Británii, Evropě a USA,“ stojí na webu univerzity. Jde o karagenan a gellan, které se používají například v potravinářském průmyslu jako zahušťovadla.



Podle odborníků je navíc gellan velmi důležitou složkou proto, že může rovnoměrně pokrýt povrch nosu a zůstat v místě podání. Snadno se tak "přilepí“ na buňky uvnitř, díky čemuž sprej nevyteče ven.



"Tento sprej je vyrobený ze snadno dostupných látek, které se už používají v potravinářských výrobcích i léčivech. To znamená, že bychom mohli masivní výrobu našeho produktu zahájit během několika týdnů,“ tvrdí lékař Richard Moakes.



Ochranná látka, kterou bychom si do nosu mohli stříknout, po aplikaci virus způsobující covid-19 zachytí, obalí a my jej následně vypudíme polknutím, nebo výdechem nosem. Navíc se sníží také virová zátěž. Pravidelné užívání by zároveň mohlo výrazně snížit přenos nemoci.



Podle vědců by sprej mohl být velmi užitečný v některých rizikových situacích, kdy lidé nemohou dodržovat rozestupy, například ve školách, nebo při cestování v letadle.

