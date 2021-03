Vědci opět pracují na české vakcíně. Odborníci ale projekt kritizují

Vláda přiklepla na další vývoj vakcíny 250 milionů korun. Podle odborníků ale tato částka nemůže stačit. Česká vakcína šla k ledu poté, co prošla testováním v laboratorních podmínkách. Potřebuje ještě tři fáze, které by měly ukázat, jak na ni budou reagovat lidé.

"Myslím si, že vývoj této vakcíny typu první generace není úplně efektivní. Já osobně bych se touto cestou nevydával," řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

A českou vakcínu kritizují i zástupci Učené společnosti. Ti žádají vládu, aby upustila od pokračování vývoje, projekt je podle nich naivní a nekompetentní. "Měli bychom tu vakcínu vyrábět na základě nových technologií, které jsou jednodušší," sdělil virolog Ivan Hirsch.

"Ano, je to ten starší typ vakcíny. Chtěl bych vědět, jakou šanci máme uspět, kolik by to stálo dotáhnout ten projekt do fáze, kdybychom ho mohli předat komerčnímu subjektu," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo, že ten výzkum obnoví, a je potřeba transparentně říct, na co to půjde a k čemu to bude sloužit," dodal k tomu premiér Andrej Babiš (ANO). "Není to o výrobě vakcíny, je to spíš o podpoře českého výzkumu, aby zůstal v kontakt s tím světovým. Já si nemyslím, že na konci toho příběhu bude nějaká česká vakcína," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Premiér Babiš také uvažuje o tom, že by se v Česku mohla vyrábět vakcína licenčně. Poletí kvůli tomu do Izraele. Jenže podle odborníků v Česku chybí kapacity na výrobu. "Myslím si, že by bylo výhodné se spojit s nějakým mezinárodním konsorciem, abychom se dostali k větším výrobním kapacitám, které tu chybí," dodal Hirsch.

Podle expertů může stát vývoj vakcíny proti covidu zhruba 55 miliard korun. Česko plánuje vynaložit na vývoj vlastní vakcíny zhruba půl procenta z této sumy. Pokud by uspělo, byl by to podle odborníků zázrak.

Vakcinolog Marek Petráš popsal výhody české vakcíny: