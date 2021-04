Vědkyně: Do roku 2045 bude většina lidí neplodných! Kvůli chemii

Americká vědkyně varuje lidstvo před ztrátou plodnosti. Již v roce 2045 by se mohlo stát, že většina mužů v bohatých zemích nebude mít žádné spermie, tvrdí odbornice na plodnost Shanna Swanová z univerzity Mount Sinai v New Yorku.

"Je to vážné. Pokud by snižování počtu spermií pokračovalo stejným tempem, již v roce 2045 by měl průměrný muž 0 spermií," tvrdí Swanová, podle níž nic nenasvědčuje tomu, že by se měl tento trend zpomalit. To znamená, že většina párů bude muset kvůli početí dítěte podstoupit umělé oplodnění. Za stále horší neplodnost mohou zejména chemikálie, které narušují hormony v lidském organismu.

Faktem je, že během uplynulých 40 let se u mužů v západním světě snížil počet spermií přibližně o polovinu. Swanová se obává, že si většina lidí hloubku tohoto problému neuvědomuje a reprodukční krizi připisují spíše životnímu stylu nebo odkládání rodičovství, přitom hlavním zdrojem komplikací jsou chemické látky, píší tvnoviny.sk.

Swanová zjistila, že umělé oplodnění už teď vyhledávají spíš mladší ženy. V rozhovoru pro BBC vědkyně vyjmenovala i konkrétní látky, které mají na plodnost nejhorší dopad. Jde zejména o ty chemikálie, které nějakým způsobem zasahují do funkce hormonů, tedy estrogenu a testosteronu.

"Mohou lidské tělo přesvědčit, že jich má dostatek a není tak třeba je produkovat, množství hormonů v těle tak klesá," vysvětlila vědkyně. Hlavní zdrojem obav by měly být ftaláty, chemické látky, které se používají ke změkčení umělé hmoty. Ví se o nich, že snižují hladinu testosteronu, což omezuje tvorbu spermií a mají tak negativní dopad na mužskou plodnost. Už méně se ví, že způsobují i snížení ženského libida a příchod předčasné puberty, potratů a předčasných porodů.

Další látkou, která snižuje plodnost, je bisfenol A. Ten se stejně jako ftaláty přidává do umělé hmoty, ale s opačným záměrem, tedy aby byla pevnější. Tato chemikálie má v organismu podobný dopad jako estrogen, takže primárně snižuje ženské reprodukční schopnosti. Vědci však zjistili, že působí i na mužské libido a může vyvolat poruchy erekce.

Další skupiny látek, které významně přispívají ke snižování plodnosti, jsou podle Swanové bromované zpomalovače hoření a některé typy pesticidů a herbicidů. Typickým příkladem je atrazin, látka, která je v Evropské unii zakázána od roku 2005, ale například v USA se stále ve velkém používá.