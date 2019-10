Vědkyně volí rodinu před kariérou. Republika tak přichází o talenty

Čeští vědci a vědkyně to nemají s rodičovstvím jednoduché. Péči o děti jim komplikuje nastavení vědeckého prostředí, kde je kladen důraz na neustálou produkci dat a publikaci výsledků. Tento systém funguje jako zběsilý kolotoč. Kdo z něj vypadne, má malou šanci do něj opět naskočit. Z tohoto důvodu až třetina vědkyň svou kariéru po založení rodiny nadobro opustí.

"Vědkyně matky se v ČR dostávají mezi dva mlýnské kameny. Na jedné straně je na ně vyvíjen tlak, aby s dětmi zůstaly doma nejméně po dobu tří let. Pokud se systému vzepřou a snaží se udržet krok se zběsilým vědeckým tempem, odnesou si nálepku krkavčí matky," říká Alena Fornůsková z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky.

"Jste-li tři a více let doma s dětmi, je dost pravděpodobné, že se po návratu do práce dozvíte, že množství vaší odvedené vědecké práce je nedostatečné, a tudíž že máte dost malou šanci na získání grantu nebo stálého místa. Granty jsou přitom v současnosti pro setrvání ve vědecké profesi naprosto zásadní: Bez nich se jako mladý výzkumník či výzkumnice ve vědě udržíte jen stěží," dodává Fornůsková.

Výzkumy dokládají, že lidé začnou z vědy odcházet – třetina žen ve vědě po doktorském studiu skončí. Ženy, které ve vědě zůstanou, mají méně dětí, nebo volí bezdětnost. Česká republika tak může přicházet o možné talenty a také přichází o značné finanční prostředky investované do špičkového vzdělání těchto žen.

Zahraniční praxe přitom dokládá, že sladit vědu a rodinu nemusí být zas tak těžké. Tématem se zabýval i premiér Andrej Babiš na konferenci v Senátu Parlamentu ČR. Zavázal se konkrétní návrhy projednat na příštím zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. "Připravte nám teze, co máme změnit," řekl Babiš předsedkyni Akademie věd ČR Evě Zažímalové, která se přimlouvala za jednodušší systém udělování grantů a větší důvěru vůči žadatelům a žadatelkám.

Vědkyním by dle vyjádření Fornůskové i dalších rodičů ve vědě pomohly dostupné a kvalitní jesle od půl roku dítěte, změna grantového systému a zavedení stipendií, která by usnadnila podmínky pro vědce a vědkyně po návratu z rodičovské dovolené.

"Systém udělování grantů Grantové agentury ČR, které otevírají cestu k vědecké kariéře, je dnes nastaven nespravedlivě. Upřednostňuje ty, kteří od studií nepřetržitě pracují a kteří nemají závazky bránící ve vycestování do zahraničí na dlouhodobý pobyt," řekl Petr Brož z Geofyzikálního ústavu.

"Rodičovství přitom ale znamená, že ve vašem profesním životě nastane dlouhá pauza. Navíc vám vznikne i radost dělající závazek, který vám nedovoluje se jednoduše sebrat a odjet. Systém proto nutí mladé vědce a vědkyně si vybrat. Pokračovat ve vysněné práci, nebo se stát rodiči. A to by se mělo změnit. Máme mít možnost tyto dvě role skloubit," dodal Brož, který svoji akademickou dráhu po dobu dvou let utlumil, aby se mohl doma starat o svého potomka.