Vedoucího čistírny u Bečvy našli mrtvého, údajně spáchal sebevraždu

Policisté ve středu zasahovali v rožnovské čistírně odpadních vod nejenom kvůli podezření na další únik do Bečvy. Zaměstnanci je volali i kvůli vedoucímu provozu, kterého našli mrtvého. Údajně si vzal život.

Vedoucího provozu rožnovské čistírny odpadních vod Energoaqua našli ve středu bez známek života, podle Práva spáchal sebevraždu.

„Mohu potvrdit, že policie vyjížděla v úterý do Rožnova k nahlášenému úmrtí,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Javorková.

Policie v čistírně zasahovala kvůli podezření na další kontaminaci Bečvy, hlášen byl opět údajný úhyn ryb. Její ředitel Oldřich Havelka trvá na tom, že ve středu se nejednalo o znečištění řeky. Ryby prý byly mrtvé už několik dní a k výpusti v Juřince je mohl někdo dát.

Havelka považuje smrt vedoucího provozu za tragédii. Byl to velmi citlivý člověk, introvert. Všechno si nosil v sobě. Nezvládl zřejmě ten tlak okolo, ale pravý důvod neznáme. Všichni ve firmě čteme pořád dokola, co je v případě kontaminace Bečvy nového. Není to pro nás jednoduché," řekl zmíněnému listu.

Ekologická katastrofa postihla Bečvu ve druhé polovině září, kdy do řeky unikl kyanid. Viník se stále nenašel. V říjnu ji kontaminoval nikl, na konci listopadu dusitany.

Podívejte se na reportáž TV Nova o údajné středeční kontaminaci Bečvy: