Čeští lékaři jednají o omezení dvou vakcín. Byly by jen pro lidi nad 50 let

Česká vakcinologická společnost zvažuje, že doporučí omezit používání vakcín od firem AstraZeneca a Johnson & Johnson. Ty by měli dostávat jen lidé starší 50 let. Mladší lidé by pak dostali vakcíny od společnosti Pfizer/BioNTech a Moderna. Česká republika by se tak zařadila mezi další státy EU, které věkový limit již zavedly. Případné omezení by muselo schválit ministerstvo.

Členské státy Evropské unie jako Německo, Francie nebo Španělsko již v minulých měsících zavedly věkové omezení u používání vakcín od společnosti AstraZeneca a Johnson & Johnson. S květnem se přidala i Velká Británie, kde vakcínu od společnosti AstraZeneca dostávají jen lidé starší 40 let. Česká vakcinologická společnost tento týden jedná o tom, zda nezavést stejné věkové omezení i v Česku. Podle informací by věková hranice měla být 50 let, informoval o tom ve středu Radiožurnál.

Důvodem pro vydání věkového omezení je výskyt několika případů krevních sraženin, které se objevily po aplikaci vakcíny u mladších pacientů. "Zatím nemohu nic potvrdit. Mluví se o tom, ale počkejme si na pátek, kdy by se omezení mělo řešit a případně vydat," uvedl Daniel Dražan, člen České vakcinologické společnosti.

"Diskutuje se o tom v odborných společnostech, které k tomu mají co říct. Každopádně se jedná a hledá se hranice, která by byla optimální. Aktuálně se to pohybuje mezi 40–60 lety. Hranice by ale nejspíše měla být 50 let," popsal člen výboru vakcinologické společnosti Roman Prymula. "Omezení by mělo vejít v platnost, jakmile se přetaví do legislativní části," doplnil.

Přestože se některé zdravotní problémy po aplikaci vakcíny vyskytly převážně u žen mladších 60 let, Evropská léková agentura (EMA) zatím neuvedla specifický věkový limit pro aplikaci vakcín. Podle agentury a českých epidemiologů jsou zatím přínosy očkovacích látek daleko vyšší než jejich rizika.

