Velcí operátoři ohlásili výpadky služeb, lidé mají problém se dovolat!

Všichni tři operátoři o technických potížích informovali na sociálních sítích s tím, že na odstranění problémů intenzivně pracují.

"Někteří zákazníci mobilních služeb O2 mohli zaznamenat potíže s dovoláním do mobilních sítí jiných operátorů a na naše call centrum. Za vzniklé potíže se velmi omlouváme. Naši technici problém řeší s nejvyšší prioritou a dělají maximum pro to, aby se situace vrátila do normálu," napsalo například O2 na svém facebooku hodinu před polednem. Po poledni operátor oznámil, že se již podařilo situaci vyřešit.

Zároveň zákazníky vyzval, aby dotazy posílali přes web společnosti nebo na sociální sítě. Výpadky na twitteru oznámil v pondělí dopoledne také T-Mobile a Vodafone.

"Dobrý den, i já musím bohužel potvrdit, že máme nahlášené plošné potíže. Bohužel k tomu zatím nemám víc podrobností, ale už pracujeme na opravě. Moc se omlouvám za komplikace," uvedl na twitteru za T-Mobile pracovník Lukáš poté, co si uživatel s přezdívkou Peky stěžoval, že se nemůže dovolat k lékaři ani příbuzným.

A potíže hlásil i třetí velký operátor - Vodafone. Pracovnice zákaznického servisu firmy ovšem krátce před polednem uvedla, že ona osobně už problémy nemá a poprosila o trpělivost.

Například T-Mobile řešil masivní výpadek na začátku července, služby se vrátily k normálu až přibližně po dvou dnech. Zákazníci tehdy hlásili potíže s voláním, daty i SMS zprávami.