Veletrh v Brně nebude poprvé za 60 let. Po státu chce obří odškodné!

Strojírenský veletrh v Brně má nepřerušenou tradici od roku 1959. Přežil sovětskou okupaci, pád totality a za šedesát let se z něho stala akce světového významu, na které vystavují firmy z několika desítek zemí. V posledních letech byla hlavním tahounem robotizace průmyslu.

Strojírenský veletrh je nejvýznamnější akcí tohoto druhu ve střední Evropě. Každoročně ho navštíví 80 tisíc lidí a vystavuje na něm 1700 firem.

Uzavřené kontrakty dosahovaly miliard korun a čistý přínos pro ekonomiku se každý rok počítal ve stovkách milionů. Jen do přípravy akce byly zapojeny dvě tisícovky lidí. "Strojírenský veletrh přinesl celému regionu příjem půl miliardy korun," tvrdí mluvčí Veletrhů Brno Jaroslav Bílek.

Letos nebude. Pořadatel veletrhů musel kapitulovat před přísnými pravidly, které ministerstvo zdravotnictví zavedlo u hromadných akci. Prý jsou nerealizovatelná.

V každém pavilonu by mohlo být maximálně tisíc lidí – tedy necelá třetina. Organizátor by musel na výstavišti postavit ploty a hlídat, aby návštěvníci nepřecházeli z jedné sekce do druhé. Zrušením veletrhu vznikly stamilionové škody.

"Pokud nebude kompenzace, tak podáme na doporučení paní ministryně spravedlnosti žalobu na stát," vzkázal generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.

Podobně prestižních akcí, které museli pořadatelé zrušit, je celá řada. Třeba znojemské vinobraní – největší svátek vína v republice s osmdesáti tisícovkami návštěvníků. Otazníky stále visí i nad Velkou cenou Brna, která se nejspíš pojede bez diváků.