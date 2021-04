Velikonoce u celebrit: Místo Dubaje lehátko doma, pomlázku dostal pes

Kvůli pandemii koronaviru se o letošních Velikonocích Češi musí obejít bez koledování. Tradici barvení vajíček ale mnozí z nich přesto dodrželi, i když ne v takovém množství jako obvykle. "Letos držíme tradici poskrovnu, tak snad už ten příští rok těch kraslic budu dělat 60 jako obvykle," napsala na instagramu herečka Jitka Čvančarová a pochlubila se talířem s několika vyzdobenými vejci.

Vajíčka si vykoledoval zpěvák Tomáš Klus. Místo zářivých barev u nich doma vsadili na přírodní barviva. "Furt mi všichni říkají, že si koleduju. Tak dneska to přineslo ovoce, teda vajíčka. Mám doma holky šikovný, barví lógrem a řepou," pochlubil se.

Ne všude vejce zdobily jen ženy. Herec Petr Vacek na sebe prozradil, že i on si vzal několik z nich do parády. "Schválně, jestli poznáte, kdo dělal co," zeptal se fanoušků pod svým videem.

Moderátorka TV Nova Iveta Vítová ukázala na svém instagramu netradiční velikonoční vajíčko, kterým má být její těhotenské bříško. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v současné době bojuje s covidem a Velikonoce tráví v karanténě. Přestože to podle ní vypadá jen na lehký průběh, je velmi unavená a pochlubila se tak pouze jedním vajíčkem s namalovaným obličejem. "Zítra snad stihneme víc," napsala v neděli na facebooku.

Zato ministryně financí Alena Schillerová doma nezůstává a vyrazila ven. "Na Velikonoční pondělí bych byla tradičně doma v Brně, s rodinou. To teď možné není, tak jsem vyrazila tady v Praze ven. Všude kolem je cítit jaro. A s ním přichází i naděje, že si to všechno brzy vynahradíme," doufá.

Herečka Anna Geislerová pojala velikonoční svátky hravě a kreativně. Místo nabarvených vajíček či mazance na instagramu zveřejnila rodinné fotografie se zaječími maskami. "Je tu zaječí gang. Spolu. Jsme. Tvoříme," napsala. Naopak moderátorka TV Nova Lucie Borhyová vsadila na tradici a pochlubila se krásným pocukrovaným beránkem. "Bez beránka nejsou Velikonoce. A letos máme dokonce i jehňátko," prozradila.

A přestože letos koledování kvůli covidu možné není, pomlázka i tak našla uplatnění. Svou vlastní dostala například fenka herce Jiřího Langmajera, která novou hračku podle zveřejněného videa opravdu ocenila.

Zpěvačka Ewa Farná by na Velikonoce nejraději vyrazila za teplem k moři, doma se ale její touha vycestovat nesetkala s pochopením. Aby jí to nebylo líto, manžel jí připravil příjemné překvapení v podobě lehátka, deky imitující písek, drinku a tyrkysového moře na televizní obrazovce. "No, Dubaj to není, ale snaha se cení. Udělejme si pěkné Velikonoce i doma," vzkázala fanouškům.