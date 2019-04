Velikonoce už jsou za dveřmi: Lidé v Česku slavili smrtnou neděli!

Na neděli připadala pátá z šesti postních nedělí před Velikonocemi. Tento den se také označuje jako smrtná neděle. Na mnohých místech se lidé symbolicky loučili se zimou, vynášeli Moranu, kterou zapálili a hodili do vody. Jaro v neděli snad už definitivně převzalo nadvládu nad zimou.

Poslední přípravy, doladit detaily a procesí s Moranou, Mořenou, Smrtholkou nebo obyčejně Smrtkou, figurou představující zimu, nemoci, hlad a smrt, může začít. Průvody s Moranou už několik staletí vyrážejí na takzvanou smrtnou neděli, která připadá právě na pátou neděli před Velikonocemi.

"Smrtka se likviduje vhozením do vody, tak jak to děláme my, nebo spálením, nebo zahrabáním pod zem, tam kde není tekoucí voda," vysvětlil vedoucí folklorního souboru Baldrián Pardubice Aleš Mokren.

Tomu, že je smrtná neděle, třeba v Českých Budějovicích ještě po poledni napovídalo i ponuré počasí. Tím si ale lidé náladu kazit rozhodně nenechali. Nakonec ale přece jenom vykouklo sluníčko.

Prapůvod vynášení Morany má kořeny v pohanských dobách. V dnešní době už ale nejde tolik o rituály, jako spíš o to, dobře se bavit.