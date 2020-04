Velikonoce znamenají stále pro více žen násilí. Muži se tradice zastávají

Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků a jsou spojeny s vítáním jara. Někdo může pondělní koledu a mrskání dívek spojovat s násilím. Podle tradice by tomu ale tak být nemělo. Pomlázka by měla být spletena z mladého proutí, a právě tím by při koledě měl muž během hodování "omladit" dívku, doslova na ni přenést mladost z jarních proutků. Šlehání by ale mělo být vždy pouze symbolické, a nemělo by bolet.

Někteří muži ale neznají míru, proto stále přibývá žen, které Velikonoce nemají rády, anebo se je rozhodly úplně ignorovat a neslaví je. Některé proto vybízejí dokonce k tomu, aby se pondělní tradice nechala umřít.

Někteří muži ale neznají míru, proto stále přibývá žen, které Velikonoce nemají rády, anebo se je rozhodly úplně ignorovat a neslaví je. Některé proto vybízejí dokonce k tomu, aby se pondělní tradice nechala umřít.

Na takové téma se vždy rozhoří diskuze. Na jedné straně argumentují muži, že jde o mnohaletou tradici, která nemá s násilím nic společného, na druhé straně ale ženy připisují svou vlastní zkušenost z dětství. Najdou se samozřejmě i takové, které se zvyku zastávají, těch je ale v diskuzích výrazně méně.

"Vždycky jsem Velikonoce nesnášela. A nejsem sama. Často jsme s kamarádkami odjely někam na chatu, abychom se tomu trapnému svátku vyhnuly. S panáky chlapi ztrácí cit v rukou, a stoupá jim sebevědomí, jak jsou děsně vtipní," píše Lenka svou reakci na Twitteru.

Přibývá ale také mužů, kteří tradici odmítají: "Jsem rád, že koronavirus možná zhatí ten hloupý zvyk s bitím žen o Velikonoce. Alespoň nějaká pozitiva."

Většina mužů si ale Velikonoce s násilím nespojuje, vnímají je spíše jako tradici a příležitost navštívit své známé, a to především na vesnici. "Nikdy jsem holku pomlázkou pořádně nemaznul. Protiví se mi byť jen náznak násilí na ženách, ale koledovat jsem chodil," reaguje na tweet Jan. Dívek, které by se velikonoční koledovačky zastávaly, je naprostá menšina.

"Velikonoční tradice je to po staletí, gender negender. A po tu dobu byly ženy rády za ten akt zájmu a podpory plodnosti. Opilí násilníci jsou tu ještě o něco déle," uvádí jedna z žen, která se tradice zastává a odmítá spojovat Velikonoce s násilím.

Letošní svátky budou každopádně jiné. Vzhledem k tomu, že na Velikonoce bude stále platit omezení pohybu, na tradiční koledování musíme zapomenout. "Klasické koledování zatím pustit úplně nechceme, protože nechceme blízké kontakty," říká náměstek ministra zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula.