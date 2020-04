Velikonoční kvíz: Vyznáte se dobře v tradicích?

Upéct beránka, obarvit vajíčka a v pondělí promrskat všechny ženy vlastnoručně upletenou pomlázkou, to jsou jen některé z tradic, které se pojí s oslavou Velikonoc. Některé si letos sice musíme odpustit, není ale od věci připomenout si, proč dotyčné rituály vlastně dodržujeme a co jednotlivé symboly představují.





Jaká je tradiční barva velikonočních vajíček?

a) zlatá, upomíná na Ježíše Krista

b) červená, je to symbol krve a lásky a také nově zrozeného života

c) není určená jen jediná, můžete je barvit dle libosti

Těmto vajíčkům se říká kraslice. Tušíte, odkud se slovo vzalo?



a) pochází od slova „okrášlení“, kraslice se totiž nemají jíst, ale ozdobit domácnost

b) odkazuje právě na staroslovanský výraz pro tradiční barvu kraslic, „krasa“, „krasnyj“

c) odkazuje na západočeské město Kraslice, kde tradice barevní vajíček vznikla

K Velikonočnímu pondělí patří koleda. Chlapci vyrážejí s pomlázkou, kterou by si sami měli uplést z proutí. Víte ale, kterého stromu?

a) lípy, protože je to národní strom

b) vrby, protože je měkké a ohebné

c) ebenového dřeva, vyjadřuje se tím ženám úcta

Ať už pečete mazanec nebo beránka, víte, co se s ním má o Velikonoční neděli ráno udělat?



a) půlku ukrojit a podarovat také hospodářská zvířata

b) vzít do kostela na mši a nechat posvětit, což mělo uchránit před nemocemi

c) dojíst do posledního drobečku, jinak by vás celý rok pronásledovali zlí duchové

Pomlázka má mnoho názvů. Tušíte, jaké skutečně existují a ve které skupince je termín, který jsme si vymysleli jen proto, abychom vás nachytali?

a) sekačka, šlehačka, smetana

b) mrskačka, tatar, kančůch

c) hodovačka, pamihoda, jahoda

Chození na koledu byl v minulosti způsob, jak si koledníci mohli obstarat po dlouhé zimě trochu jídla nebo peněz. Mělo ale ještě jeden význam.

a) mrskáním si koledníci vyřizovali účty s děvčaty, která s nimi nechtěla tančit na zábavách

b) mladí si tím vyjadřovali sympatie, žádání o vajíčko (symbolizující žádost o ruku) bylo součástí námluv, dívky svým vyvoleným dávaly nejpěknější pentli

c) zpěv koledníků nahrazoval zvony, které odletěly do Říma

Správné odpovědi se dozvíte na další stránce.