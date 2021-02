Velká Británie se chce do půl roku vrátit k normálnímu životu

Velká Británie by se do půl roku mohla vrátit k normálnímu životu. Alespoň to je plán tamní vlády. V březnu by se měly vrátit všechny děti do škol, pak by se mohla otevřít venkovní sportoviště a v polovině dubna chce Británie otevřít služby, restaurace či bary. Už v polovině května by pak, podle plánů vlády, mohlo na fotbalové stadiony zamířit až deset tisíc lidí. Otevřít by se měla také kina a ubytovací zařízení.

Hlavním klíčem pro takové rozvolnění je podle britského premiéra Borise Johnsona jednoznačně očkování. "Naočkovali jsme už téměř 18 milionů lidí. Téměř rok od začátku pandemie nás toto úžasné úsilí konečně posouvá k úspěchu," řekl Johnson.

Už v červnu chce Velká Británie zrušit všechna omezení společenských kontaktů - někteří vládní poradci ale zároveň varují, že ani očkování vir úplně nevymítí - dokáže však snížit přírůstky nakažených a zemřelých.

"Už se nemůžeme spoléhat na lockdown a omezování našich životů. Ale právě očkování musí vytvořit ochranný štít kolem naší populace," dodal Johnson.

Postupné uvolňování zahájily díky úspěšné a rychlé vakcinaci také Spojené státy. Ve Washingtonu otevřely základní školy, protože už je zde naočkovaná velká část učitelů. Alespoň jednu dávku vakcíny už v USA dostalo asi 13 % populace. Kompletně je ve Spojených státech naočkováno asi 18 milionů lidí.