Velká část Čechů věří konspiracím o covidu, nejčastěji spiknutí vlády

Podle posledního průzkumu agentury STEM věří více než třetina Čechů používajících internet konspiračním teoriím ohledně nemoci covid-19. Nejčastěji si myslí, že virus byl uměle vytvořen v laboratoři. Častou myšlenkou je také to, že vláda úmyslně přehání rizika pandemie, aby mohla více kontrolovat občany.

Průzkum agentury STEM probíhal letos od 20. ledna do 4. února a celkově v něm odpovídalo 1400 lidí starších 18 let. Vyplynulo z něj, že zhruba 40 procent Čechů, kteří používají internet, věří několika častým fámám a konspiracím o epidemii koronaviru.



Celkem 41 procent respondentů podle průzkumu věří, že vláda úmyslně přehání rizika pandemie, aby mohla více kontrolovat občany a 36 procent online veřejnosti podezírá nemocnice, že přehánějí údaje o nemocných covidem-19, aby získaly více prostředků. Polovina populace pak věří, že virus byl uměle vyroben v laboratoři.

Průzkum dále ukázal, že zhruba 6 procent online populace konspirace a mýty o epidemii šíří aktivně dále po e-mailu nebo na sociálních sítích. Podle agentury STEM ale jen malá část respondentů uvedla, že odmítá základní opatření z principu nebo že se účastnilo jiné formy protestu.

"Dezinformovanost společnosti a podezíravost ohledně epidemie je relativně velká. Zatím to nevede k tomu, že lidé bojkotují masivně opatření, alespoň podle deklarace, ale je to varovné, protože s postupem času to může nastat. Motivace k dodržování základních opatření u této skupiny je nízká a nevychází z porozumění situaci a jasného přesvědčení, ale spíše ze zvyku či společenské normy," řekl Nikola Hořejš, spoluautor výzkumu ústavu STEM.

Zhruba 38 procent dotázaných dále uvedlo, že od začátku epidemie ztratilo důvěru k informacím, které vláda ke covidu-19 poskytuje. 18 procent přestává věřit informacím o koronaviru, které se objevují ve veřejnoprávních médiích. Lidé nejvíce věří lékařům nebo rodině.