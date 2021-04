Velká filmová sláva je konečně tu! V Hollywoodu budou předávat Oscary

Na neděli je i přes pandemii koronaviru naplánováno předávání prestižních Oscarů - cen americké Akademie filmového umění a věd. Předávají se od roku 1929, jedná se tak o 93. ročník. Slavnostní ceremoniál je jednou z nejsledovanějších událostí filmového světa.

Letošní předávání Oscarů se uskuteční v multifunkčním komplexu Dolby Theatre který se nachází v srdci historického Hollywoodu na Hollywood Boulevard v Los Angeles.

Celkem se soutěží ve 23 kategoriích, nejvýznačnějším oceněním bývají ceny za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v hlavní roli a také samozřejmě cena za nejlepší film, střih, scénář či režii a další.

Ve hře o nejlepší cizojazyčný film byl i snímek Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové, mezi nominované se ale nakonec nedostal.

Akademie filmového umění a věd zveřejnila seznam nominací v polovině března. Ceny se původně měly udělovat už v únoru, ceremoniál byl ale kvůli pandemii koronaviru odložen.

Přehled nominací v nejvýznamnějších kategoriích:



Nejlepší film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Země nomádů

Nadějná mladá žena

Sound of Metal

Chicagský tribunál





Nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli



Riz Ahmed - Sound of Metal

Chadwick Boseman - Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins - The Father

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari

Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli



Viola Davis - Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day - The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby - Pieces of a Woman

Frances McDormand - Země nomádů

Carey Mulligan - Nadějná mladá žena





Nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli

Sacha Baron Cohen - Chicagský tribunál

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr. - One Night in Miami…

Paul Raci - Sound of Metal

LaKeith Stanfield - Judas and the Black Messiah

Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli

Maria Bakalova - Borat 2

Glenn Close - Americká elegie

Olivia Colman - The Father

Amanda Seyfried - Mank

Yuh-Jung Youn - Minari

Kompletní přehled nominovaných ve všech kategoriích najdete ZDE.



