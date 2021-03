Velká města bojují s nedostatkem bytů, radnice plánují výstavbu nových

Třeba České Budějovice začaly v letošním roce s výstavbou několika nových bytových domů. Město aktuálně vlastní 1800 bytů, které slouží k nájemnímu bydlení.

Konkrétně České Budějovice mají do budoucna v plánu postavit dalších 140 bytů, a to třeba v bývalém vojenském areálu. I Plzeň chystá novou výstavbu městských bytů a to v 18 nových domech za téměř 350 milionů korun. Bytová dostupnost je u nás podle statistik totiž v současné době nedostatečná.

Zájem o nové byty navíc stále stoupá. Třeba na Liberecku prudce zdražují, a to až sedmkrát rychleji než v Praze. A právě v Praze v tuto chvíli chybí asi 20 tisíc bytů a velmi podobná situace panuje i v krajských městech. Platí to ale i v mnohem menších aglomeracích.

Třeba v Čáslavi se chýlí ke konci výstavba 34 nových městských bytů. 33 z nich už našlo své majitele. Kvůli velké poptávce proto město počítá s tím, že začne se stavbou nových.

U našich německých sousedů jdou ještě dál. Řada firem totiž během koronavirové krize přišla na to, že nepotřebuje tolik kancelářských prostor, protože mnoho lidí muselo začít pracovat z domova, a tak některé organizace a bytová družstva přišly s návrhem, aby se volné kanceláře proměnily na byty.