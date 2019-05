Velká podívaná! V Budějovicích přesunovali stotunový balvan

Obrovský balvan vážící přes sto tun se odlepil od země úderem deváté hodiny ranní. Na několika lanech ho zvedl speciální jeřáb. "Stěhovat takový kámen nepravidelného tvaru je vždycky problém," uvedl stavbyvedoucí Jindřich Kamiš.

"Naštěstí ten baloun má takové krásně udělané tvarování spodní strany, že ty vazáky zapadly do takový zářezů. O to to bylo jednodušší," pochvaloval si vedoucí přepravní společnosti Miroslav Kalaš.

Balvan bylo nutné přesunout o 20 metrů dál kvůli stavbě nového pavilonu vědecké knihovny. Před její budovou stojí dlouhých 45 let. Tuhle podívanou si nenechaly ujít desítky lidí. Někteří z nich se přišli podívat, protože pamatovali, jak balvan na místo poprvé ukládali.

Samotný přesun trval jen necelou půlhodinu. Ukotvení balvanu ale potrvá ještě několik dnů.

"To ukotvení bylo nejhorší, oni to chtějí přesně na centimetr, pomalu milimetr. Teď to zajišťují a potom to budou ještě obetonovávat, aby to bylo pevné," dodal vedoucí přepravní společnosti Kalaš.

Nový pavilon vědecké knihovny má být hotový za dva roky.