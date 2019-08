Velká předpověď do konce prázdnin! Takhle bude v oblíbených destinacích

V Česku už tropům odzvonilo - ve zbytku prázdnin by nejvyšší denní teploty měly jen stěží překonat 25 stupňů. Pro oblíbená přímořská letoviska to však neplatí, teploty zde budou stále vysoké. Opozdilci, kteří se teprve na letní dovolenou chystají, si tak mohou užít vysluněný konec prázdnin a na poslední chvíli nachytat bronz.

Chorvatsko

Nejoblíbenější dovolenková destinace Čechů počasím rozhodně turisty nezklame. Teploty se budou příští dva týdny přes den pohybovat od 28 do 33 stupňů.

Návštěvníci se mohou radovat i z tropických nocí, kdy se teploty budou držet nad 20 stupňů. Povětšinou bude jasno či polojasno. Krásné počasí bude jak v Dubrovniku, tak v Makarske - v obou letoviscích se očekávají podobné teploty.

Itálie



Hojně navštěvované letovisko Bibione turistům tropické teploty nenabídne. Zoufat si však nemusejí, podle meteorologů budou dny slunečné s jasnou či polojasnou oblohou. Teploty se budou držet těsně pod třicítkou, výjimečně ji i překonají.

Naopak v Římě bude konec prázdnin tropický, teploty povětšinou neklesnou pod třicet stupňů - pohybovat se budou od 29 do 33 stupňů. Obloha bude jasná až polojasná, výjimečně se objeví i bouřky.

Řecko

Ti, kteří se rozhodli strávit poslední srpnové týdny na Olympské riviéře, rozhodně neprohloupili. V Soluni na ně čekají tropické teploty pohybující se od 29 do 35 stupňů. V noci se budou převážně držet nad dvacítkou. I s opalováním to vypadá velmi dobře - většinou bude jasno či polojasno, výjimečně dorazí i bouřky.

Na Krétě bude o něco chladněji. Turisté však nemusí mít obavy, že by na plážích zmrzli. Teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni. Noci budou tropické, teploty by neměly klesnou pod dvacet stupňů. Většinu dnů by měla být obloha jasná, sluníčka tak budou mít návštěvníci dostatek.

Egypt

V egyptské Hurgádě si milovníci tepla přijdou na své. První týden se teploty budou pohybovat od 36 do 40 stupňů, ve druhém týdnu začnou klesat, udrží se však stále nad třicítkou. Turisty čekají i horké noci, které se budou držet těsně pod třiceti stupni. Na obloze podle meteorologů nebude ani mráček, po celou dobu bude jasná obloha a slunečno.

Turecko

Antalya láká turisty ve velkém i na konci prázdnin a hezkým počasím rozhodně šetřit nebude. Teploty budou od 31 až po 37 stupňů, v noci od 21 do 25 stupňů. Převážně by mělo být jasno až skorojasno, ojediněle se objeví i přeháňky a bouřky.

Španělsko

V Andalusii bude po zbytek prázdnin okolo 30 stupňů a většinou jasno či polojasno. Výjimečně turistům dovolenou zkazí zatažená obloha a déšť.

Ti, kteří vyrazí raději na Mallorcu, si také užijí pěkné počasí. Teploty se budou pohybovat od 26 do 31 stupňů. Většinu dní bude jasno a polojasno, na samotném konci prázdnin sluníčko vystřídá oblačno.

Bulharsko

Poslední prázdninové týdny v bulharském Burgasu budou převážně slunečné a s teplotami okolo 30 stupňů, jen výjimečně klesnou na 26 stupňů. Většinou bude skorojasno až polojasno, ojediněle se objeví i bouřky.

Podívejte se na předpověď počasí v ěské republice, do konce tohoto týdne: