Velká předpověď na září: Začátek podzimu bude teplý, čeká nás i déšť

Srpen už je téměř na konci a spolu s ním odchází i léto - tedy alespoň to meteorologické. Pokud jste zimomřiví a patříte mezi milovníky tepla, není třeba si zoufat. Po celé září budou v Česku i nadále panovat vysoké teploty. Tropy už jsou sice nenávratně pryč, začátek podzimu ale podle meteorologů bude nadprůměrně teplý.

V září tak bude pokračovat trend teplot nad dlouhodobým normálem, který byl typický pro letošní srpen. Výjimkou je první týden, který se teplotně bude pohybovat spíš kolem normálu s teplotami do 21 stupňů. Následující tři týdny však budou doprovázené nadprůměrnými teplotami.

V maximech by se měly pohybovat okolo 22 stupňů, v minimech klesnou na 10 stupňů. Nejteplejší by měl být třetí týden od 16. září, kdy se teploty mohou vyšplhat až na 24 stupňů. V následujícím týdnu od 21. září klesnou a neměly by už dosáhnout více než 20 stupňů.

Na začátku září bude také pokračovat srpnový trend lehce nadprůměrných srážek, deštníky proto rozhodně neodkládejte. "V dalších týdnech budou týdenní úhrny srážek postupně klesat, ale i tak by se měly udržovat kolem dlouhodobého normálu," informuje Český hydrometeorologický ústav.

Pršet by mělo celý příští týden, především v první polovině. S bouřkami však meteorologové na začátku září již nepočítají. A i přesto, že za sebou máme deštivé léto, ne všechny regiony mají nad suchem vyhráno.