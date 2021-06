Velká předpověď pro Chorvatsko! Podívejte se, jak bude v létě u Jadranu

Vysněnou dovolenou může pokazit počasí, meteorologové nicméně nepředpokládají, že by během prázdnin mělo Jadran trápit výrazně špatné počasí. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil portál Accuweather.

Červen

Teploty se zatím podle portálu Accuweather drží kolem 23 až 25 °C, ještě začátkem příštího týdne očekávají meteorologové bouřky a déšť, pak ale například ve Splitu bude panovat spíše jasné až polojasné počasí. Teploty by se měly postupně zvedat, tropických třicítek se ale podle všeho v Chorvatsku dočkáme až během července.

Červenec

Červenec by měl podle meteorologů začít tropickými teplotami, ještě v první polovině měsíce se počítá s lehkým teplotním propadem, druhá polovina měsíce bude pak spíše tropická. Ani v červenci by se nemělo objevit období, které by mělo do Chorvatska přinést dlouhodobě déšť nebo bouřky, v některých dnech je ale nutné s nimi počítat.

Srpen

I srpen by měl být podle dlouhodobé předpovědi Accuweather s teplotami převážně nad 30 °C, první polovina by měla být o něco teplejší než druhá. Problematický by nicméně mohl být závěr sledovaného období. I když se budou teploty držet poměrně vysoko, očekává se, že několik dní potrápí Split bouřky a déšť.

Redakce TN.cz vybrala jako místo letní předpovědi Split kvůli tomu, že město leží přibližně uprostřed pobřeží a je tedy ideálně umístěno mezi rozpětím míst, která Češi obvykle navštěvují. Dlouhodobá předpověď je pouze odhadem toho, jak by mělo být, s blížícím se datem se předpověď meteorologů obvykle zpřesňuje.



Test, očkování nebo prodělaná nemoc

Chorvatsko je jednou ze tří zemí, kam mohou Češi bez omezení vyrazit už 21 dní po první dávce očkování. I návrat je pro očkované bez povinnosti se nechat otestovat nebo zůstat v karanténě.

Pro ty, kteří očkování nepodstoupí, budou stále platit určitá pravidla. Češi bez očkování musí při vstupu na území Chorvatska předložit RT – PCR test ne starší 48 hodin, použít se dá i rychlý antigenní test, který uznávají členské státy EU, byl proveden v laboratoři a je opatřen podpisem lékaře.

Vstup bez dalších povinností je také umožněn těm, kteří prodělali covid-19. Je ale nutné doložit skutečnost pozitivním testem, který byl proveden za posledních 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů, předložit lze i potvrzení od lékaře

Pokud splníte jednu z výše uvedených podmínek, netýká se to dětí do 12 let, vstup do země máte volný bez nutnosti podstupovat další testy přímo na území Chorvatska. Je také důležité nezapomenout například na příjezdový formulář.