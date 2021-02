Velká proměna Natálky ze Svateb. Pánové, co tomu říkáte?

Na začátku nového roku se rozhodla splnit si svůj sen účastnice televizního pořadu Svatba na první pohled Natália Mykytenko. Už na konci ledna proto absolvovala svou první konzultaci u plastického chirurga kvůli zvětšení poprsí.



"Od mých 17 až 18 let to byl můj dlouhodobý sen. Jsem zastáncem velké hrudi. Přijde mi to u ženy velmi přitažlivé,“ svěřila se TN.cz Natálka, která byla podle svých slov už na tento zákrok jak finančně, tak psychicky připravená. Zároveň přiznala, že k tomuto razantnímu kroku rovněž přispělo zviditelnění v pořadu TV Nova.



Na začátku února proto podstoupila operaci. Ze zákroku však měla velký strach. "Tohle byla moje první narkóza a operace vůbec. Byla jsem celá vyděšená, i když byla narkóza nakonec příjemná. Probuzení však bylo velmi náročné, protože se dostavila ohromná bolest,“ popsala Natálka.



Podle blondýnky zákrok trval déle, než původně měl. Na vině byla prý modelace jednoho ňadra. S výsledkem je však už nyní velmi spokojená. "Momentálně je to nějaký sedmnáctý den od operace a už teď jsem spokojená. Věřím, že za dva až tři měsíce to navíc bude ještě lepší,“ těší se.



Drobná kráska také přiznala, že od té doby, co má zvětšená prsa, jí to dodalo více sebevědomí a cítí se velmi žensky. "Jsem za to strašně ráda a moc vděčná. Cítím se i daleko více spokojenější,“ uzavřela Natálka.

GALERIE: Natálka se pochlubila novým poprsím 1 / 4 Zdroj: Natália Mykytenko Natálka se pochlubila novým poprsím - 3 4 fotografie Zobrazit celou galerii

Podívejte se, jak blonďatá kráska dovádí na sociálních sítích: