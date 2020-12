Velká rána pro kapelu Roxette. Po zpěvačce zemřel další dlouholetý člen

O smrti bubeníka Alsinga informovala kapela Roxette na svém oficiálním instagramovém účtu. "S nepopsatelným smutkem vám musím sdělit, že nás milovaný Pelle Alsing zemřel. Je téměř nemožné to pochopit," stojí v příspěvku.

"Pelle byl nejen úžasným a kreativním bubeníkem, který nám pomáhal s Roxette od prvního dne, byla ale také nejlepším přítelem, jakého si dokážete představit, laskavou a velkorysou lidskou bytostí s otevřeným srdcem pro každého," vzpomíná kapela na zesnulého bubeníka.

Pelle se podílel na několika albech Roxette a účinkoval s nimi na živých koncertech od 80. let až do roku 2010. Tragická zpráva přišla jen rok poté, kdy svět ve věku 61 let opustila hlavní zpěvačka kapely Marie Fredrikssonová. Stejně jako Pelle i ona zesnula v prosinci.

Švédskou hudební skupinu Roxette tvořilo především duo Fredrikssonová a zpěvák a kytarista Per Gessle. Největšího zájmu se těšili v minulém století, kdy si svět získali hity It must have been love nebo Listen to your heart.

Poslechněte si hit Roxette Joyride: