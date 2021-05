Vyhazov Pirka z funkce! Končí jako šéf kardiocentra IKEM

S velkou ranou se musí vyrovnat nejznámější český kardiochirurg, profesor Jan Pirk. Už za necelé dva měsíce totiž má skončit jako přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). To vede více než dvacet let.

TV Nova původně získala informaci, že kardiochirurg, který je veřejně velmi aktivní a lidé si ho mohou pamatovat i díky tomu, že stále nosí motýlka, má v IKEMu skončit úplně. To se nakonec nepotvrdilo. Pirk ale skončí v pozici přednosty kardiocentra.

"Nevím, jak se to rozneslo, protože to pan ředitel ještě neoznámil, že budu odvolaný z funkce přednosty kardiocentra. Budu ale dál pracovat, aspoň mi to pan ředitel slíbil," popsal na dotaz TN.cz ve čtvrtek ráno přímo Pirk.

Ředitel IKEMu Michal Stiborek mu prý řekl, že je tento krok potřeba. "Řekl, že potřebuje v souvislosti s plánovanou výstavbou a vybavením nového pavilonu nového člověka, který tu bude pak dál fungovat a já že už jsem ve věku," uvedl Pirk.

Pirk má být z postu přednosty odvolaný na začátku července, on sám chtěl skončit později. Odejít nyní má prý proto, aby bylo vše "hotovo" ještě před blížícími se volbami. Operovat ale má Pirk dál.

"Aspoň tak to mám slíbeno. Že skončím ve funkci přednosty kardiocentra, ale že zůstanu v IKEMu dále a budu dál operovat a zůstanu tu jako chirurg," svěřil se Pirk.

Redakce TN.cz se snažila získat také vyjádření IKEM, tisková mluvčí Markéta Šenkýřová po deváté hodině pouze řekla, že informaci musí nejprve ověřit a že zavolá zpět.

