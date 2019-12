Velká soutěž TN.cz už má vítěze! Prozradili, co udělají s výhrou

V soutěži TN.cz k výročí Sametové revoluce se sešlo mnoho nostalgických fotografií z období socialismu, vyhrát ale mohly jen tři z nich. O vítězích rozhodli samotní diváci, kteří hlasovali v tzv. duelech.

1. místo - 1985 - zabíjačka

Největší počet duelů vyhrála fotografie paní Soni Cinkové ze Solnic na Rychnovsku pod názvem 1985 - zabíjačka a umístila se tak na prvním místě. Paní Soňa se může těšit z hlavní výhry 30 tisíc korun. "Takhle před Vánoci, to je milý," svěřila se redakci TN.cz.

"Tahle fotka se nám líbila nejvíc. Solnice sice nejsou vesnice, ale dřív bývaly všude zabíjačky. Fotka je z mého dětství přímo od nás z baráku. Mám na to hezké vzpomínky," řekla paní Soňa. Zabíjačky už ale u nich doma dávno nedělají.

Peníze si paní Soňa neplánuje nechat pouze pro sebe. "Rozdělím je mezi své tři děti, které mě v tom podporovaly. Určitě si ale taky udělám radost. Třeba nějaký výlet s rodinou," prozradila své plány.

2. místo - Pionýři malované děti

Na druhém místě se umístila paní Lenka Hozáková z Liberce, která se do soutěže zapojila s fotografií pojmenovanou Pionýři malované děti. "Vůbec jsem netušila, že se mi něco takového může přihodit. Jsem z toho úplně nadšená," svěřila se nevěřícně paní Lenka.

Cenu 15 tisíc korun by ráda investovala do výletu. "Myslím si, že si dáme nějaký hezký víkend někde. S manželem a synem," prozradila a dodala, že právě manžel jí pomáhat vybírat fotografii do soutěže. "Já jsem měla na výběr dvě fotky. Buď jak stavíme místo sněhuláka medvěda, anebo tuhle. Je pravda, že je to taková nostalgie. Na fotografii jsem samozřejmě já," řekla.

3. místo - Můj první rok

Fotografie tehdy roční paní Dagmar Nevrlkové z Nedašova na Zlínsku se umístila na třetím místě s výhrou pět tisíc korun. "Nejdřív jsem přemýšlela, co to vůbec bylo za soutěž," reagovala na svou výhru paní Dagmar. "Jsem překvapená, protože jsem s tím vůbec nepočítala," dodala.

Vyhrané peníze jí přišly opravdu vhod. "Určitě vím, co s nimi. Budou Vánoce a řeším finanční potíže, protože mám invalidní důchod a čtyři vnoučata. Takže to bude super," zaradovala se. Ze své výhry proto plánuje nakoupit dárky pro vnoučata a udělat jim tak radost.

