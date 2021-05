Velká uzavírka na D5! Řidiče čeká kvůli rekonstrukci výrazné omezení

Od konce května až do září bude před hranicí s Německem uzavírka šestikilometrového úseku dálnice D5. Důvodem je rekonstrukce. Policisté očekávají, že se v místech budou tvořit dlouhé kolony.

Už příští pondělí se pro řidiče kvůli rekonstrukci uzavře celá pravá část dálnice, a to mezi 144. a 150. kilometrem ve směru do Německa. Hned za čerpací stanicí budou oba jízdní pruhy pravé části dálnice uzavřeny a svedeny do jednoho v levé části vozovky.

Tam bude omezena rychlost na 60 kilometrů v hodině, v šestikilometrovém zúžení pak budou moci jet řidiči o 20 kilometrů v hodině rychleji. Kvůli uzavírce úseku nebudou moci využívat parkoviště na obou stranách hraničního přechodu Rozvadov, kde je až čtyři sta parkovacích míst.

S touto komplikací by pak měli počítat především řidiči nákladních aut. Pro odstavení nadměrných nákladů mohou využít parkoviště na čerpací stanici Šlovice na 83. kilometru dálnice D5.

Podle policie se na dálnici kvůli uzavírce zřejmě budou tvořit kolony, a tak by měli řidiči počítat s větší časovou rezervou. Uzavírka by měla trvat do šestého září.