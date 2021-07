Velká voda v Německu zabila přes 160 lidí. Chceme zpět sirény, žádají Němci

V Německu sílí kritika, že v místech, kudy se přehnaly přívalové deště, nebylo varování před nebezpečím dostatečné. Počet obětí záplav tam překročil 160. Celkově v západní Evropě zemřelo téměř 200 lidí. To přitom není konečné číslo, mnoho lidí se dál pohřešuje.

Varování před nebezpečím nebylo dostatečné. S tímto tvrzením přišla německá opozice a přidává se i část veřejnosti. Místo klasických sirén totiž na některých místech v Německu zavedli mobilní aplikaci. Jenže tu si stáhla jen zhruba desetina Němců. Ministr vnitra Horst Seehofer kritiku odmítá. Podle šéfa úřadu pro pomoc při katastrofách se ale nelze spoléhat jen na digitální varování.

"Prostě chceme zpět staré dobré sirény," nechal se slyšet šéf spolkového úřadu pro Civilní ochranu a pomoc při katastrofách Armin Schuster.



Voda na západě Evropy mezitím ustupuje a lidem se odkrývá rozsah katastrofy. Prostor pro truchlení ale není. Postižení záplavami museli vzít nářadí do rukou a dát se do odklízení následků. I tam se po neštěstí vzedmula vlna solidarity. Do nejvíce zasažených obcí přijely tisíce dobrovolníků. Jednou z nich je i Tatjana.



"Ve čtvrtek jsem to viděla v televizi. Tak jsem řekla manželovi, že si jdu sbalit batoh, a ještě ve čtvrtek večer tam odjíždím,“ popsala Tatjana.



Potřeba je vynosit bahno, vyčistit domy, zprůjezdnit zacpané silnice a odstranit klády a nepořádek, který voda přinesla. Přítomnost dobrovolníků je důležitá i po psychické stránce. "Tohle je to, co mě opravdu hluboce zasáhlo. Teď už se bude všechno zlepšovat. Existují lidé, kterým záleží na druhých,“ řekla jedna z žen, které velká voda zasáhla.



Z povodní se stalo už i politické téma. Německo totiž na podzim čekají klíčové parlamentní volby. Budoucí kandidát na kancléře Armin Laschet si ale vysloužil kritiku. Během projevu prezidenta se na místě tragédie smál, což lidé vnímali jako neuctivé. Laschet se později za své chování omluvil.



Stejně jako v Německu už začala voda pomalu klesat i v Belgii a Rakousku, které povodně zasáhly o víkendu. Nejvíce zasažené je Salcbursko. Naštěstí tam voda nebrala životy. Více než 50 lidí se ale stále nemůže vrátit domů.