Velká změna pro hurikány. Některá jména budou nově zakázána

Světová meteorologická organizace (WMO) oznámila, že od letoška přestane používat názvy písmen řecké abecedy k pojmenování tropických cyklón.



K rozhodnutí organizace přistoupila poté, co během loňského roku využila rekordní množství řeckých písmen, uvedl deník The New York Times.



Vědci každoročně chystají seznam 21 křestních jmen pro cyklóny, které vznikají nad Atlantikem. Když je hurikánů více, tak se používají právě řecká písmena. Pro Američany byla ale některá písmena příliš podobná, například Zeta, Eta a Theta.



WMO ze seznamu jmen, která mohou být pro pojmenování hurikánů použita vyřadila také jména Dorian či Laura. Právě tato jména nesly bouře, které byly extrémně ničivé. Celkem meteorologové od roku 1953 vyřadili 93 jmen.



V platnosti do budoucna zůstává jiné pravidlo WMO. Jména bouří totiž stále nesmí začínat na písmena Q, U, X, Y a Z. Podle expertů jsou totiž neobvyklá a těžko srozumitelná pro všechny obyvatele oblasti Karibiku. Místní mluví anglicky, španělsky, portugalsky nebo francouzsky.

Podívejte se na největší přírodní katastrofy roku 2020: