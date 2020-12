Změna v přídavcích! Dosáhnete na ně a kolik získáte? KALKULAČKA

Nárok na přídavek na dítě bude mít nově 490 tisíc dětí, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Dosud ho dostávalo 240 tisíc dětí.

Vláda totiž rozšířila okruh lidí, kteří na příspěvek dosáhnou. Dosud ho dostávaly rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima, nyní až do 3,4násobku. Podle Maláčové to podpoří pracující rodiny s dětmi.

Rodiny budou také dostávat více peněz. Příspěvek se v roce 2021 zvedne o 26 %. "Přídavek na dítě se nezvyšoval 12 let. Přitom od té doby rostly životní náklady rodinám minimálně o čtvrtinu. A teď v době koronavirové epidemie mají tyto rodiny situaci ještě složitější. Před tím nemůžeme zavírat oči,“ vysvětlila změnu ministryně Maláčová.

Návrh musí ještě schválit Poslanecká sněmovna a Senát. Následně půjde k podpisu prezidentovi Miloši Zemanovi. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by změny měly začít platit od 1. dubna 2021.

Zda na přídavek budete mít nárok i vy a o kolik se vám případně zvedne v roce 2021 si můžete spočítat v naší kalkulačce:

Peníze mají podle ministryně Maláčové pomoci hlavně pracujícím rodinám. Do teď je podle ní získávaly především nepracující lidé.

Takhle ministryně obhajovala nárůst v listopadu v Televizních novinách: