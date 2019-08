Velké manévry v Hradci! Muž se po hádce zabarikádoval, hrozil zbraní

Drama začalo kolem 6. hodiny večer. Podle místních chodil muž před panelovým domem, v rukou držel dlouhou střelnou zbraň. Pak se zabarikádoval v přízemí domu v bytě, kde kdysi bydlel. V poslední době z něj byl ale opakovaně vykazován kvůli domácímu násilí.

"Kolem půl šesté večer jsme přijali oznámení, že v jednom z bytů na Moravském předměstí v ulici Milady Horákové dochází k fyzickému napadání mezi obyvateli bytu. Policisté vyrazili na místo. Z bytu odešly osoby, které uvedly, že má u sebe muž střelnou zbraň," uvedla pro TN mluvčí Královéhradeckých policistů Magdalena Vlčková.

Že má skutečně muž zbraň, policisté předtím, než se v bytě zabarikádoval, viděli. Muž s nimi přestal komunikovat. Nemluvil ani s vyjednávačem. "Nevěděli jsme, zda muž zbraň použije, případně proti komu. Přivolali jsme zásahovou jednotku. Vytyčili prostor kolem domu a ve spolupráci s ostatními složkami IZS jsme evakuovali šestipatrový dům," dodala Vlčková.

Pomocí beranidel vpadla zásahová jednotka do bytu. Kolem půl osmé muže vynesli na nosítkách. Naložili ho do sanitky a odvezli do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Ozvat se podle místních měly i dva výstřely, to ale policie nepotvrdila, zřejmě šlo o rozbušky zásahové jednotky.

"Napočítali jsme pět sanitek, viděli jsme hasičský evakuační autobus. Dohromady 19 vozidel Integrovaného záchranného systému," řekl pro TN.cz jeden ze svědků.

Obyvatelé domu museli ještě zhruba půl hodiny čekat, než se do bytu mohli vrátit. Ještě ve večerních hodinách v bytě pracovala kriminálka. Podle informací TV Nova to vypadalo, že muž je pod vlivem zatím neurčené návykové látky.

Jestli je zbraň pravá nebo atrapa, a zda na ni měl muž povolení, je předmětem vyšetřování. Sousedé televizi Nova řekli, že muž je bývalý dozorce. Problémy s ním měly být opakovaně.