Posílené pokladny, otevřeno, zavřeno. Obchody popsaly plány na Vánoce

Obchodní řetězce se připravují na vánoční shon, některé proto posilují obsazenost pokladen, další zavádí delší prodejní dobu během svátků. Společnosti chtějí nabídnout zákazníkům co největší pohodlí i přes to, že v obchodech bude během shonu pravděpodobně ohromné množství lidí.

Kaufland

Obchodní řetězec Kaufland oznámil, že před Vánocemi posiluje obsazenost pokladen. Od 16. prosince se počítá s posilami, od 21. do 23. prosince pak bude maximální možné obsazení pokladen.

"Snažíme se našim zákazníkům v předvánočním shonu umocněném koronavirovými nařízeními nadále poskytovat co nejpříjemnější nákup a rychlé a pohodlné odbavení," vysvětlila Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland.

Penny

Společnost Penny v týdnu před Štědrým dnem prodlouží otevírací dobu svých obchodů. Všech více než 390 prodejen tak bude od pondělí 21. prosince do středy 23. prosince otevřeno vždy od 7. hodiny ranní do 22. hodiny večerní.

Zatímco před svátky dochází k prodloužení otevírací doby, na Štědrý den, ačkoliv to zákon umožňuje, zůstanou všechny prodejny Penny zavřené.

"Chceme, aby naši zaměstnanci strávili svátky se svými nejbližšími. Za celý letošní rok si to bezesporu zaslouží. Všichni za sebou máme náročných 12 měsíců, proto vnímáme, že to nejcennější, co můžeme našim lidem dát, je čas s jejich nejbližšími. Proto všechny naše obchody zůstanou na Štědrý den zavřené," vysvětlil Mathias Mentrop, jednatel Penny.

Zkrácena pak bude otevírací doba v poslední den roku, kdy všechny prodejny zavřou už v 17 hodin, 1. ledna bude zavřeno.

Albert

Všechny prodejny Albert až do Vánoc zůstanou otevřené v běžných otevíracích hodinách. Během Štědrého dne budou moci zákazníci vstoupit do prodejen do 11:45 s tím, že nákup dokončí do zákonem stanovených 12 hodin. Na Silvestra zavřou prodejny Albert v 18 hodin. Na oba vánoční svátky budou prodejny Albert zavřeny.

"Abychom stihli odbavit všechny zákazníky do zákonné lhůty, která končí přesně v poledne, umožníme vstup posledním zákazníkům do prodejen v 11:45. Závěrečnou čtvrthodinu jsme vyhradili na dokončení nákupů. Děkujeme zákazníkům za pochopení a spolupráci při dodržování vymezených otevíracích hodin, ale také všech hygienických opatření, abychom přesně ve dvanáct mohli obchody v souladu se zákonem uzavřít," sdělil Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Tesco

Obchody Testo budou až do Vánoc otevřené podle standardní doby, na Štědrý den pak zavřou už v 11:00. "Vánoce mají být svátky klidu, proto se snažíme nabídnout zákazníkům maximální možný komfort a bezpečný prostor pro jejich nákupy. Zároveň však chceme, aby i naši zaměstnanci mohli strávit Vánoce doma se svou rodinou," uvedl Václav Koukolíček, mluvčí společnosti Tesco.

Na první a druhý svátek vánoční budou mít všechny obchody Tesco zavřeno. Výjimku budou tvořit čerpací stanice, které budou otevřeny v sobotu 26. prosince od 8:30 do 20:00. Poslední den v roce budou obchody Tesco otevřené do 17:00, první den v roce následujícím bude zavřeno.

Lidl

Obchodní řetězec Lidl podobně jako Penny prodlouží před Vánocemi otevírací dobu svých obchodů. Takže od 21. do 23. prosince tam můžete nakupovat od 7. hodiny ranní do 22. hodiny večerní.

Na všechny státní svátky se ale prodejny Lidl uzavřou. "Ve čtvrtek 24.12. bude zavřeno – nejen kvůli nejisté aktuální situaci, ale mimo jiné tím umožníme i našim kolegům v prodejnách, aby strávili poklidně Štědrý den se svými nejbližšími," uvedl Lidl na sociálních sítích.

Zavřeno tak bude 24. - 26. prosince. Na Silvestra budou obchody Lidl otevřené do 17:00 a na Nový rok bude opět zavřeno.