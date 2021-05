Velké oslavy hudební legendy! Zpěvák Bob Dylan má 80. narozeniny

Geniální hudebník a textař. Kudrnatý zpěvák s kytarou a harmonikou. Takhle si Boba Dylana vybaví většina lidí. Současník Jimmiho Hendrixe nebo Johnnyho Cashe v pondělí slaví osmdesáté narozeniny.

Narodil se jako Robert Allen Zimmerman do židovské rodiny v Minnesotě a s dospíváním měl problémy, nevěděl, co chce dělat a kým se chce stát. Na střední škole objevil hudbu.

"Narodil jsem se daleko od toho, kde jsem měl být. Takže můj život je v podstatě cestou domů," popsal Dylan.

U hudby posledních více než 60 let zůstal. Proslavil folk a stal se vzorem pro mnoho začínajících hudebníků.

Hudební styl často měnil, od folku přešel k rocku. Přičichl i k drogám a po nehodě na motorce se stáhl do ústraní. K hudbě se ale vrátil. Mnoho jeho písní se dočkalo i české verze, třeba jako The Times they are a changin.

Na svém kontě má přes 500 písní a je řazený mezi nejvlivnější hudebníky světa. Jeho texty upozorňují na společenské problémy, kritizoval válčení nebo rasismus.

Dylan získal za svou hudbu prestižní ceny Grammy, Oscara a před pěti lety jako první hudebník v historii i Nobelovu cenu za literaturu.