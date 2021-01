Kalousek opouští Sněmovnu. Bývalý šéf TOP 09 se vzdal poslaneckého mandátu

Miroslav Kalousek se v úterý vzdal poslaneckého mandátu. Důvodem je dle jeho slov to, že již budou další schůze Poslanecké sněmovny probíhat v rámci volební kampaně, on sám se ale v příštích volbách rozhodl nekandidovat, proto by se měli podle něj prezentovat ti poslanci, kteří budou bojovat o hlasy voličů.