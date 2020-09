Velké propouštění v těžařské firmě, odejít má kolem 800 zaměstnanců

Zaměstnanci palivového kombinátu považovali léta podnik ve Vřesové na Sokolovsku za svou velkou jistotu. Teď část z nich o práci přišla, další výpověď čeká.

"V srpnu nám odešlo už nějakých 180 lidí. Čeká nás ještě propouštění v měsíci září. Kolem stovky. To samé bude na konci října. A větší počet zaměstnanců čekáme, že opustí bránu Sokolovské uhelné k 30.11.," popsala vedoucí personální sekce Sokolovské uhelné Pavlína Havlanová.

"Tak určitě je to šok. Někdo tam dělá 10, 20 let a déle. A kolikrát jsou tam celé rodiny," uvedl jeden ze zaměstnanců.

Provoz společnost uzavřela kvůli rostoucím cenám emisních povolenek. Vloni ji to stálo 200 milionů korun. Návrh těžařů - povolenky odpustit - vláda neakceptovala.

"Nesmíme si to dovolit a za další by to byl pochopitelně precedens pro všechny ostatní společnosti," sdělil začátkem června ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

"V kolektivní smlouvě máme nasmlouváno zvýšené odstupné. Jedná se až o 12násobek průměrného výdělku," uvedl předseda Odborového svazu Sokolovské uhelné Jan Smolka.

Finanční ztráty byly zřejmě i jedním z důvodů, proč si v březnu na život sáhl šéf Sokolovské uhelné a 32. nejbohatší Čech František Štěpánek. Firma zaměstnává asi čtyři tisíce lidí, odejít má letos zhruba čtvrtina. Ještě tento měsíc má vláda rozhodovat o další pomoci propuštěným zaměstnancům.