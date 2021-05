Velké rozvolnění, přijdou další vakcíny a vyprší termíny. ZMĚNY OD KVĚTNA

Koronavirová pandemie je i v Česku stále tématem číslo jedna. Situace se ale zlepšuje, a tak vláda připravila první pořádnou vlnu rozvolnění přísných restrikcí. To ale není všechno, s čím musíte během května počítat. Podívejte se, co je potřeba si pohlídat.

Návrat do škol a testování

Od pondělí 3. května se vracejí k prezenční výuce další žáci. Druhý stupeň a nižší ročníky víceletých gymnázií se otevírají v Praze, Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém, Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji. V lavicích se budou celé třídy střídat po týdnech. Ve zbylých regionech musejí počkat na další zlepšení.

Do školek se v těchto sedmi krajích mohou vrátit všechny děti. Od stejného data se navíc pro zaměstnance škol a žáky prvního stupně snižuje povinnosti testovat se na jeden test týdně. Na druhém stupni bude i nadále potřeba otestovat se dvakrát. Hrozí, že si školy budou muset antigenní testy pořizovat samy. Kvůli zrušenému tendru má totiž nová dodávka přijít do 17. května, zásoby ale školám dojdou už zhruba na konci příštího týdne.

Obchody, služby a kultura

Služby a kultura se částečně uvolňují rovněž od pondělí 3. května. Otevřou se třeba kadeřnictví, holičství, kosmetické salóny další služby péče o tělo, třeba masáže. Bez testu se tam nedostanete, bude ale stačit antigenní test ze školy nebo práce ne starší než tři dny. PCR test nebude moct být starší než týden. Naočkovaní a ti, kteří covid prodělali v posledních 90 dnech, se testovat nemusejí vůbec.

Muzea a galerie se také za striktních hygienických pravidel mohou otevřít v Praze, Středočeském, Pardubickém, Královehradeckém, Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji.

Otevření obchodů vláda odsunula na pondělí 10. května. Ale s tím, že se v tento den otevřou úplně všechny maloobchodní prodejny bez výjimky.

Sport a volný čas

V pondělí 3. května se uvolňují pravidla sportovních tréninků dětí a mládeže organizované sportovními svazy. Skupiny, v nichž je možné sportovat, se rozšiřují na 20 lidí. Podmínkou je přinejmenším 15 metrů čtverečních z celkové plochy hřiště na člověka. Zakázáno je používat šatny nebo sprchy. Nutný bude test, očkování nebo potvrzení o prodělání covidu v uplynulých 90 dnech.

Volnější pravidla se zatím týkají Prahy a Středočeského, Pardubického, Královéhradeckého, Plzeňského, Karlovarského a Libereckého kraje.

Vakcíny a termíny očkování

Každý květnový týden by mělo do Česka dorazit přes 430 tisíc dávek vakcíny společnosti Pfizer/BioNTech, v posledním dokonce přes 620 tisíc. Dodávky Moderny jsou naplánované na 70 800 za týden. Dohromady to dělá 2,8 milionu dávek. U dalších výrobců zatím nejsou čísla definitivní, AstraZeneca by měla podle předběžných údajů dovézt 255 tisíc dávek, Johnson & Johnson asi 170 tisíc.

Pozor, v sobotu 15. května končí platnost kódů k registraci na očkování chronických pacientů s nižší prioritou, jejichž registrace začala 12. dubna. Nezapomeňte se zaregistrovat, pokud se vás to týká. Do stejného data jsou prodlouženy kódy chronicky nemocných s vyšší prioritou, které měly původně skončil už 30. dubna.

Daňové přiznání

Vláda posunula termín pro podání daňového přiznání v listinné podobě do pondělí 3. května. V tento den je už zároveň nezbytné daň uhradit. Kdo se rozhodne vyplnit daňové přiznání on-line, má čas ještě do 1. června.

Kompenzační bonus

Pokračuje rovněž možnost žádat o kompenzační bonus pro živnostníky, společníky firem a dohodáře. Činí až 1000 korun za den. Požádat o kompenzaci za únorové období je možné už pouze do pondělí 3. května.





