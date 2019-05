Velké srovnání autosedaček: Tyto jsou pro děti nebezpečné!

Většina rodičů, kteří vlastní auto, řeší problém - a to jak správně vybrat autosedačku pro své dítě, aby bylo během jízdy v co největším bezpečí.

Časopis dTest se proto rozhodl zjistit, které z osmadvaceti autosedaček odpovídají standardům, a které jsou naopak nevhodné. Srovnávány v rámci testu byly zádržné systémy a autosedačky pro děti všech věkových kategorií. Dále také časopis provedl chemický rozbor potahů.

Nejvíce byly testovány autosedačky pro batolata a miminka. Podle dTestu jich je většina bezpečná. Nejlépe dopadla Maxi-Cosi Jade, což je korbička, kterou lze použít nejen na kočárek, ale také jako zádržný systém.

Korbička také dokáže dítě ochránit při bočním nebo přímém nárazu do auta. Časopis ale upozorňuje na to, že dítěti tento výrobek dlouho nevydrží a je určený jen pro miminka do 70 centimetrů. Dobře dopadla také autosedačka Cybex Cloud Z i-Size, která je určena pro děti do roku a půl, a také Maxi Coxi Pebble Pro, kterou mohou děti používat do jednoho roku.

Špatně si naopak vedla sedačka Babystyle Oyster Carapace, která se během testu uvolnila a spolu s použitou figurínou letěla při nárazu velkou rychlostí dopředu. Došlo totiž ke zlomení plastových držáků, které pomáhají sedačku upevnit.

Podobně dopadl i výrobek Apramo All Stage, který je určen pro všechny věkové kategorie. Sedačce se při nárazu uvolnily popruhy, které jsou pod nohama dítěte. Výrobek se také celý naklonil a dítěti by tak mohlo hrozit naražení hlavy do předního sedadla.

Časopis se zabýval i tím, jak u autosedaček funguje poutání. Horší známku dostal výrobek Britax Römer Max-Way Plus, který mohou používat děti od jednoho roku do sedmi let. Problémy byly především při instalaci sedačky, která byla hodně složitá. K připevnění se používá pás auta, který je veden spodní částí výrobku. Dále jsou používány i pásy, které jsou součástí sedačky. Některá auta je však nepodporují, a tak sedačka nemůže být upevněná správně.

Co se týče chemického rozboru, v testu neprošla Maxi-Cosi TobiFIX. Ta je určena pro děti od jednoho roku do čtyř let. Laboratoř zjistila, že potah obsahuje zpomalovač hoření TCPP, který patří mezi potenciální karcinogeny (látky vedoucí ke vzniku rakovinných nádorů). Množství obsažené látky také přesahuje limit stanovený směrnicí Evropské unie.

Při nakupování přes zahraniční e-shopy by si lidé měli dát pozor na sedačky Chicco Oasys i-Size Bebecare a Giordani Galaxy 012. Oba výrobky neobstály při čelním nárazu. V Oasys figurína nebyla během nárazu připoutaná, jelikož se popruhy vytrhly. U Giordiani se zase figuríně pásy zařízly do břicha, což může způsobit poškození vnitřních orgánů.

Důležité je také nezapomínat na to, že jsou dětské autosedačky v České republice povinné a rozhoduje u nich výška a hmotnost dítěte. Jen pokud vaše dítě váží nejméně 36 kilogramů nebo měří 150 centimetrů, může v autě sedět i bez sedačky.

Dítě byste také neměli nechávat v autě při vysokých teplotách. "Jde o problém, který není radno podceňovat. Do rukou se nám dostaly výsledky studie provedené automobilkou Mercedes, podle níž došlo v Evropě od roku 2006 k 93 případům hospitalizace dětí přehřátých v důsledku ponechání ve voze. 26 dětí na následky vystavení těmto extrémním podmínkám zemřelo. 81 procent rodičů tvrdilo, že na děti zapomněli, 11 % přiznalo, že své potomky ve voze zanechali úmyslně," uvedl dTest na webových stránkách.