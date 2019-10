Velké změny na železnici! Přibudou rychlíky na jih i do Polska

Řadu novinek přinese na českou železnici od 15. prosince nový jízdní řád. České dráhy informovaly například o obnovení přímého spojení Berlína a Vídně přes Česko, o zavedení nových vlaků do Polska, či o nových přímých vlacích z Prahy do Třeboně. Novinky chystají i soukromí dopravci, kteří navíc ČD vystřídají na některých tratích.

První novinkou, kterou České dráhy avizovaly, je obnovení spojení Štýrský Hradec (Graz) – Vídeň – Brno – Praha – Drážďany – Berlín. Na žádost zahraničních partnerů byla linka před lety rozdělena a vlaky z Německa i Rakouska končily v Praze. Cestující třeba z Moravy do Německa tak museli přestupovat. Německé a rakouské dráhy přitom přímé spojení Berlína a Vídně už obnovily – vede oklikou kolem Česka, přesto je rychlejší.

"Naše souprava Railjet obslouží nový přímý mezistátní spoj z Grazu přes Vídeň, Brno a Prahu do Drážďan a Berlína v relaci tradičního vlaku Vindobona a získali jsme i zajímavé nové výkony pro naše soupravy mezi Českou republikou a Polskem,“ uvedl místopředseda Představenstva ČD Radek Dvořák. Soupravy Railjet jezdí dnes jen mezi Prahou a Rakouskem, kde se střídají české a rakouské railjety.

Vindobona podle nového jízdního řádu vyjede ze Štýrského Hradce v 10:26, v Berlíně bude ve 21:54. V opačném směru vyjíždí z německého hlavního města v 6:17 a na jih Rakouska přijede v 17:33.

"V pátek a v neděli, kdy se očekává největší zájem o cestování, bude navíc v úseku Praha – Brno – Praha doplněn o posilový pár vlaků railjet Brněnský drak. Posíleny budou v hlavní přepravní špičce v pátky a neděle o další vozy také některé spoje railjet Vindobona mezi Prahou a Břeclaví, resp. Rakouskem," uvedly České dráhy v tiskové zprávě.

Zlepší se i spojení Moravy s Rakouskem a Polskem. Nový pár vlaků Porta Moravica pojede mezi Bohumínem a Břeclaví místo současného expresu Hefštín, bude navíc pokračovat až do Štýrského Hradce. V opačném směru pojede místo Hefštýna EC Sobieski z Vídně do Gdyně. A místo něj pojede nový spoj Porta Moravica, který bude pokračovat do Krakova a Přemyšle (Przemyśl) u polsko-ukrajinských hranic.

Do Přemyšle, se navíc cestující dostanou i novým rychlíkem Galicia z ostravského nádraží Svinov, odkud odjede v 6:10 ráno a přes Krakov dojede v 13:19 do Přemyšle, ve 14:40 se vrací zpátky, a do Ostravy přijede 9 minut před 22. hodinou.

Další zlepšení spojení s Polskem představuje vlak EC Báthory z Budapešti do Varšavy přes Břeclav a Ostravu, který bude protažený až na polsko-běloruské hranice do Terespolu. Dráhy také prozradily, že jednají o sezonních přímých vlacích k Baltskému moři do Svinoústí (Swinoujście) a Kolobřehu (Kolobrzeg).

Zkráceny oproti tomu budou Valašské expresy, které přes Vsetín jezdily do Žiliny. Kvůli modernizaci trati skončí už v Púchově. Zcela zrušen bude sezónní spoj Bohemia Praha – Košice a spoj EuroCity Porta Bohemica bude místo Prahy a Lipska propojovat jen Prahu a Děčín.

České dráhy chystají i nové vnitrostátní rychlíky. Novinky připravují i soukromníci, více na dalších stránkách: