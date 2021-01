Novela má pomoci proti množírnám, chovatele ale děsí papírování navíc

Novela zákona na ochranu zvířat je jednou z největších v dějinách Česka. Zahrnuje celkem 187 změn. "Cílí to na větší chovy. Nově se zakazuje prodej psů a koček na veřejném místě," popsal mluvčí Státní veterinární správy ČR (SVS) Petr Vorlíček.

Nebude možné prodat štěně mladší než 50denní, kotě až po 84 dnech. Kdo má tři feny a více, musí se zaregistrovat na veterinární správě.

"Musí vést evidenci, kolik zvířat má v chovu, jaké druhy, kolik zvířat nakoupil, kolik prodal, případně daroval. A tu evidenci vede po dobu tří let," vysvětlil ředitel Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj Roman Šebesta.

A stát stanovil i maximální počet odchovů. "Jsou to tři vrhy do dvou let, jak u koček, tak u psů," doplnil Vorlíček. "Je to lepší pro tu kočku, aby nabrala další sílu," souhlasí chovatelka britských koček Stanislava Pirklová.

Všichni chovatelé budou muset při prodeji zvířete předat novému majiteli i písemný manuál. "Čím bylo štěně krmeno. Jaká byla veterinární péče. To slušný chovatel dělal i bez nařízení," reagovala chovatelka českých horských psů Lenka Čápová.

Kynologická unie papírování kritizuje. A obrátila se kvůli tomu na právníky. "Má to asi pět stránek. Je tam spousta údajů, o kterých si nejsme jistí, že tam mohou být. Pokud bude mít pět štěňat, no tak bude tisknout 30 stránek. Copak je to normální? Vždyť tohle je složitější nežli vyplňovat daňové přiznání," myslí si mluvčí Českomoravské kynologické unie Vladimíra Tichá.

A i útulkům přibydou povinnosti. "Budeme muset mít aktuální webové stránky, kde každé zvíře musí mít svoji fotku a popis," řekla Dagmar Kubištová z útulku v Lučanech nad Nisou.

A zvýší se i pokuty. Pro fyzické osoby z 50 000 na 100 000 korun.