Novinky v hypermarketech Globus: Zavádí i nové technologie

I letos obchodní řetězec Globus pokračuje v inovaci projektů Můj Globus, Scan&Go a Click&Go, které mají zákazníkům výrazně usnadnit nakupovaní. Pokračovat má také modernizace hypermarketů, co se expanze týče, chystá se společnost zavést další řetězce Globus Fresh. Změny čekají také na zaměstnance společnosti.

Společnost Globus se zaměřila na inovace v internetovém prostředí, loni například otevřela pilotní e-shop Click&Go, lidé mají možnost objednat nákup on-line a vyzvednout si ho v Praze na Zličíně. Jedná se o první test.

Před půl rokem byla na trh také uvedena aplikace Můj Globus, pomocí které mohou zákazníci nakoupit v hypermarketech rychle, bez čekání na pokladně, navíc se sdíleným nákupním seznamem a s navigací přímo v mobilu. Zároveň byl do aplikace integrován nástroj Scan&Go, zákazníci načítají zboží už během nákupu a dávají ho rovnou do tašky, pak už jen stačí zaplatit na Scan&Go pokladně.

"Nákup se tak stává rychlejším, efektivnějším a zcela ve vlastní režii zákazníka," vysvětlila mluvčí řetězce Globus Rita Gabrielová. V obou projektech bude Globus pokračovat i letos. "Do budoucna čeká aplikaci ještě mnoho důležitých utilit propojujících online nakupování s personalizovanou nabídkou a Globus Bonus programem. A půjde i o další technická vylepšení, na kterých se mimo jiné podílejí sami uživatelé," doplnila Gabrielová.

Změny čekají Globus i v rámci modernizace stávajících prodejen. Každý hypermarket se rozkládá na ploše kolem devíti tisíc metrů čtverečních, modernizace se děje za pochodu, postupně zahrnuje například výměnu chladírenského zařízení, osvětlení, instalaci nového sortiment a mnoho dalších. "Poslední takto významná změna probíhá v HM České Budějovice, plánována je také v Liberci anebo v Ústí nad Labem – Trmicích," sdělila Gabrielová.

Globus se ale nechystá jen k modernizování prodejen, chystá také expanzi v podobě prodejen Globus Fresh. "První taková prodejna byla otevřena v loňském roce v Pardubicích – Dubině a zákazníkům nabízí to nejlepší z Globusu, tedy čerstvé výrobky ze všech řemeslných výrob. Podobnou prodejnu se letos chystá otevřít v Praze a do budoucna i v dalších českých městech," doplnila Gabrielová. V horizontu tří let se chystá také otevření dalších hypermarketů.

Změny se dotknou také sortimentu. Aktuálně společnost nabízí 60 tisíc položek, sortiment se navíc neustále vyvíjí co do složení, zákaznické poptávky i obecně nových trendů, jakými jsou alternativní zdravé potraviny.

Další inovací je například prodej suchých plodů, tedy sušeného ovoce a ořechů. "Ten je nově instalován na všech HM a umožňuje prodej na váhu, takže zákazníci si mohou sami vybrat a vytvořit svou oblíbenou směs v množství, v jakém sami chtějí. Projekt měl už v pilotní fázi velký úspěch, proto byl od začátku roku rozšířen na všechny HM v ČR," uvedla Gabrielová.