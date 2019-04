Velké změny v MHD: Část spojů se má ve Varech přesunout na koleje

O takzvaných vlakotramvajích se hovoří v Karlových Varech už dlouho. Asi deset let. První zastávka by se měla začít stavět příští rok a to poblíž hokejové haly, plaveckého bazénu a haly pro míčové hry.

Uvažovalo se o dvou variantách. Teď to vypadá, že zastávka se bude budovat zhruba 120 metrů od haly pro míčové hry. Pro návštěvníky arény by tak byla snáze dostupná. Jedná se o společný projekt města se Správou železniční dopravní cesty. Ta ho má celý financovat.

Realizace této zastávky má vyjít na až na 35 milionů korun. Umístění dalších zastávek ještě není upřesněné. Projekt by měl mimo jiné zlepšit životní prostředí v lázeňském městě.

"Ten záměr je využít už existující dopravní cestu. To znamená železnici na území města. Která by mohla spojit některé třeba odlehlejší části typu Bohatice, typu Dvory, Březová. A vlastně zajistit poměrně rychlou a kapacitní dopravu z nich do centra města," vysvětlil mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Přes Karlovy Vary vedou tři železniční trati, které by záměr takzvaných vlakotramvají mohly plnit. Regionální do Mariánských Lázní a také Potůčků. Páteřní trať spojuje krajské město s Chebem a Prahou. Využít tak jde například i zastávku ve čtvrtích Stará Role a Dvory.